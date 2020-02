Kaupunki

Lauttasaarelaiset saavat suoran bussilinjan Kamppiin

Lauttasaaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauttasaaressa

bussilinjat menevät uusiksi elokuussa. HSL:n hallitus on tiistaina tehnyt päätöksiä, jotka vaikuttavat varsinkin Vattuniemeen.Uusi linja 21 kulkee Vattuniemestä nykyistä liityntäbussia nopeammin Lauttasaaren metroasemalle ja jatkaa sitten matkaansa Ruoholahteen ja Kamppiin.Katajaharjun ja metroaseman välillä alkaa kulkea linja 20B, mikä tarkoittaa nykyistä tiheämpiä yhteyksiä. Linja 20 jatkaa tämän päälle matkaansa Ruoholahteen ja edelleen Punavuoreen.Lauttasaaren sisällä Vattuniemen ja Katajaharjun välillä kulkee linja 22.monet antoivat kitkerää palautetta HSL:lle, kun Länsimetro aloitti. HSL tiedottaa, että terveisiä on tullut esimerkiksi liityntäliikenteen hitaudesta, linjojen epäsäännöllisyydestä sekä Etelä-Helsingin päätepysäkkien liikenneongelmista.Siksi linjastoa suunnitellessa on käytetty hyväksi esimerkiksi liikkumiskyselyä, jolla on selvitetty toiveita ja tarpeita.