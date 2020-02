Kaupunki

Näin Töölön maisema mullistuisi – Helsingin valtuusto päättää tänään valtavasta Garden-hankkeesta

Helsingin

Napinoitta

Puhetta

Poliitikoille

Helsingin kaupunginvaltuuston kokous tänään keskiviikkona 12. helmikuuta kello 18 alkaen osoitteessa helsinkikanava.fi.

kaupunginvaltuusto päättää keskiviikkoiltana Garden Helsinki -hankkeesta (GH). On todennäköistä, että valtuutettujen enemmistö sanoo hankkeelle ”jaa”.Garden Helsinki -hankkeen ovat aiemmin hyväksyneet kaupunkiympäristölautakunta (äänin 11–2) ja kaupunginhallitus (13–2). Vastaan äänestivät kummassakin elimessä vain vasemmistoliiton kaksi edustajaa muiden kannattaessa hanketta.Hanke kulkee päätöksenteossa Garden Helsinki -hankkeen sekä Nordenskiöldinkatu 13:n ja sekä osan Eläintarhaa koskevana asemakaavan muutoksena. Asemakaava tarkoittaa määräystä siitä, mitä alueelle saa rakentaa.Lyhyesti ilmaistuna Garden Helsinki tarkoittaa toteutuessaan 11 000–16 000 katsojan monitoimiareenaa. Areenasta tulisi jääkiekkoseura HIFK:n kotihalli, jota Hartwall-areenan tapaan voidaan käyttää myös muiden urheilulajien tarpeisiin ja suurtapahtumien järjestämiseen.Jättihallin rakentaminen on tässä mielessä Helsingin tapahtumien järjestämistä suosivan ja tukevan strategian mukainen hanke. Tapahtumat tuovat Helsinkiin muun muassa matkailijoita eli rahaa.Urheilutilojen lisäksi hankkeeseen sisältyy asumisen ja toimisto- sekä liiketilojen rakentamista. Asuntoja on määrä rakentaa noin 350–400 asukkaalle, hotelli- ja majoitustiloja 21 000 neliötä sekä toimitiloja ja liiketiloja noin 42 000 neliötä.Laajan poliittisen myötätuulen on taannut se, että hankkeen taustalla on verovarojen sijasta yksityinen raha. Investoinnin suuruudeksi on arvioitu 700–800 miljoonaa euroa.valtuustoillasta ei kuitenkaan selvitä. Etenkin valtuuston töölöläisedustajat ovat julkisuudessa esittäneet kielteisiä kantojaan hankkeen vaikutuksesta kaupunkiympäristöön. Lähinnä rakennuksen suuren koon ja miljööseen sopimattomuuden takia sitä ovat arvostelleet Museovirasto ja Suomen arkkitehtiliitto (Safa).Garden Helsingin edettyä valmistelun ja päätöksenteon kautta valtuustoon etenkin hankkeen maanpäällisen rakennusosuuden kokoa on jonkin verran nyrhitty. Nyt maan päälle esitetään rakennettavaksi 60 000 neliötä ja maan alle 96 800 neliötä. Esimerkiksi Musiikkitalon kokonaispinta-ala on 36 000 neliötä ja keskustakirjasto Oodin 10 000 neliötä.Garden Helsinki asettuu jotakuinkin Helsingin vanhan jäähallin, Nordiksen parkkipaikan sekä jäähallin ja parkkipaikan kulmalla olevan nykyisen harjoitushallin päälle. Sen naapureina ovat muun muassa Olympiastadion, Uimastadion, Eläintarhan urheilukenttä, Töölön jalkapallostadion ja Töölön pallokenttä.Kun Musiikkitalolle etsittiin viime vuosituhannen lopulla paikkaa, kaupungin tuolloinen maankäytöstä vastannut virkamiesjohto piti esimerkiksi Mäntymäkeä mahdottomana, koska talo tärväisi Olympiastadionin kansallismaiseman. Garden Helsinki asettuu nyt Mäntymäkeen nähden Olympiastadionin toiselle puolelle.valtuustossa kirvoittanee myös vanhan jäähallin kohtalo. Mitä sille tapahtuu? Voi olla, että Nordis siirtyy kaupalla Garden Helsinki -hankkeen omistukseen. Tätä ei ole kuitenkaan avattu esityslistassa, mikä saattaa lisätä valtuutettujen tarvetta lisätä ponsia, joilla turvataan vanhan hallin ja sen vuokralaisen Helsingin jääkenttäsäätiön asema.Helsingin jääkenttäsäätiön tulot ovat suurimmaksi osaksi peräisin jäähallin ulosvuokrauksesta. Vielä on auki , mistä säätiö saa tulonsa sen jälkeen, kun vuokratulot jäähallista lakkaavat. Jääkenttäsäätiöllä on Helsingin urheiluhallit oy:n kautta muitakin halleja. Rahoituskuviot, esimerkiksi kaupungin tuki, ratkaistaneen myöhemmin.GH:sta tulee jääkiekkoseura HIFK:n kotihalli. Se pelaa Nordiksella, kunnes uusi halli on valmis. Vanhasta jäähallista kunnostettaneen palloiluhalli. Hallin naapurissa sijaitseva nykyinen harjoitushalli puretaan.ei ole avattu sitä, miten Garden Helsingin rahoitus on järjestetty. Hankkeen rahoittajat ovat projekti Garden Helsingin mukaan suomalaisia kiinteistösijoittamista harjoittavia instituutioita.On suunniteltu, että Helsinki luovuttaa Garden Helsingille kolme rakennustonttia markkinahintaan ilman kilpailutusta. Hinta määräytyy tulevaisuudessa samalta alueelta aikanaan aiemmin myytyjen tonttien hinnan mukaan. Tätä perustellaan sillä, että toimitilarakentaminen Nordenskiöldinkadulle on huonosti kannattavaa, ja kaupunki luovuttaa asuintontit ikään kuin kompensaationa tästä.Järjestely on erikoinen ja ainutkertainen. Aiheesta keskusteltaneen valtuustossa.Garden Helsinkiin suunniteltujen liiketilojen menestymistä on epäilty. Monet kauppakeskukset ovat Helsingissä Nordenskiöldinkatuun verrattuna paremmilla liikepaikoilla, eikä niidenkään menestyminen ole ollut päivänselvää. Asunnot menevät todennäköisesti helpommin kaupaksi.Keskustelut käytännön järjestelyistä päässevät vauhtiin vasta, kun tiedetään varmasti, että rakennus syntyy. Valtuuston päätöksen jälkeen on odotettavissa valituskierroksia.