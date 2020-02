Kaupunki

Vapaiden naisten määrä todella vaikeuttaa miesten keskittymistä perheen­perustamiseen kaupungeissa, sanoo tutk

Selittävätkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunkilaisilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syntyvyyden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syntyvyyden