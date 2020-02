Miesjoukon epäillään keplotelleen itselleen arvokkaan kultaerän Helsingissä: ”Tapahtui jonkinlainen silmänkääntötemppu”

Kaupunki

Miesjoukon epäillään keplotelleen itselleen arvokkaan kultaerän Helsingissä: ”Tapahtui jonkinlainen silmänkään

Miesjoukon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epäillyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ostajat

epäillään lokakuussa maksaneen kullasta Helsingissä väärennetyllä rahalla. Itä-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi kahta törkeää petosta koskevan esitutkinnan.Yksi epäillyistä ja osa kullasta saatiin napattua talteen Tukholman satamassa. Muista epäillyistä on tehty eurooppalainen pidätysmääräys.tapasivat helsinkiläisessä Crowne Plaza -hotellissa kultaesineitä myyvän liikkeen edustajan. He kertoivat olevansa ranskalaisia liikemiehiä ja kiinnostuneita 180 000 euron arvoisesta erästä kultaesineitä. He lupasivat maksaa näistä 200 000 euroa.Ostajat antoivat ensin myyjälle oikeaa rahaa, jonka tämä tarkisti setelintunnistuskoneella. Poliisin mukaan tämän jälkeen ”tapahtui jonkinlainen silmänkääntötemppu”, ostajat eivät antaneet myyjälle tämän jo tarkistamia oikeita seteleitä vaan vääriä. Myyjä huomasi tämän vasta myöhemmin palattuaan omaan liikkeeseensä.poistuivat kultaesineet salkussaan Vantaalle, missä he vuokrasivat auton. Tässä epäillään tapahtuneen toinen petos, sillä autolla ajettiin seuraavaksi Turkuun ja siellä laivalle. Poliisi arvioi, että auto oli tarkoitus viedä maasta eikä sitä aiottu palauttaa lainkaan.Yksi epäillyistä otettiin kiinni Tukholman satamassa ja vuokra-autosta takavarikoitiin samalla kultaesineitä noin 120 000 euron arvosta. Hän on edelleen vangittuna.Kaksi muuta epäiltyä päästettiin lyhyen kiinnioton jälkeen jatkamaan matkaansa. Nyt heidätkin on vangittu poissaolevina. Tapaus siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.