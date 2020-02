Kaupunki

Poliisi: Osa Espoon yli 150 kilon kokaiinierästä oli tarkoitettu ulkomaiden markkinoille

Länsi-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esitutkintaa

poliisilaitos ja keskusrikospoliisi ovat jatkaneet viime joulukuussa Espoossa takavarikoituun yli 150 kilon kokaiinierään liittyvää tutkintaa, poliisi kertoo tiedotteessa. Esitutkinta on ulottunut myös Suomen rajojen ulkopuolelle.Tapaukseen liittyen rikoksesta epäiltynä on yhä vangittuna viisi ihmistä. Suomalaisia epäiltyjä ei ole poliisin mukaan toistaiseksi tunnistettu.Poliisi epäilee, että ainakaan koko huumausaine-erää ei olisi tarkoitettu myytäväksi Suomeen vaan että osa siitä oli aikomus siirtää ulkomaille.Länsi-Uudenmaan poliisi ja keskusrikospoliisi pitävät mahdollisena myös, että laiton osa rahdista olisi ollut tarkoitus purkaa rahtikontista jo ennen sen saapumista Suomeen.jatketaan sekä Suomessa että muissa maissa, joissa Suomen poliisi on osallistunut esimerkiksi etsintöjen ja kuulustelujen tekemiseen yhdessä ulkomaalaisten viranomaisten kanssa.Esitutkinnassa yhteistyötä on tehty muun muassa Ruotsin, Tanskan, Alankomaiden lisäksi Europolin, Eurojustin ja Yhdysvaltain huumepoliisin (DEA) kanssa.