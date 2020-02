Kaupunki

Kommentti: Mitä tapahtuu tyhjälle kentälle keskellä Helsinkiä? Päätös Töölön uudesta jätti­areenasta kääntää k

Töölö Töölö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo

Tyytyykö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006306813.html

https://www.hs.fi/paivanlehti/19112019/art-2000006312880.html

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olympiastadionin