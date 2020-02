Kaupunki

Oppilasmäärät ovat kasvaneet Helsingin kouluissa viimeisen kymmenen vuoden aikana selvästi

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006405057.html?share=154c7b3a59a0bae72a937a66640c58ba&fbclid=IwAR308h7vu-az1YEnJIXaCuJI4zcnTPsopakO7XOlBOMARsVsxtkrdMptfl8

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisaalta

Valtakunnallisesti