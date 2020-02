Kaupunki

Oikeus: Malmin koneita ei saa häätää ennen varsinaista oikeudenkäyntiä

Helsingin

Tällä

Malmin

kaupunki ei saa häätää ilmailijoita Malmilta ennen kuin on pidetty varsinainen oikeudenkäynti Malmin kohtalosta. Helsingin käräjäoikeus antoi tällä viikolla välipäätöksen, jota ilmailijat pitävät voittona.Kaupunki irtisanoi Malmin lentokentän kiitoteitä koskevan maanvuokrasopimuksen viime vuonna. Vuokrasopimuksen päättymispäiväksi määriteltiin vuodenvaihde.Lentokenttäyhdistys ei kuitenkaan lähtenyt mihinkään, koneet nousivat vuodenvaihteessa Malmilta kuten ennenkin. Ilmailuväki on sitä mieltä, että lentämisen kentältä pitää saada jatkua.Kaupunki ilmoitti vaativansa yhdistykseltä 92 000 euron sakkoa sopimuksen rikkomisesta, jos muu ei auta. Se vei asian oikeuteen. Lentokentän puolustajat ovat myös aloittaneet asiasta useita oikeusprosesseja.viikolla oikeus siis ei ratkaissut vielä lentokentän tai edes irtisanotun vuokrasopimuksen tulevaisuutta kokonaan.Kyse on välipäätöksestä, jossa oikeus ottaa kantaa Helsingin kaupungin vaatimiin ja lentokenttäyhdistyksen vastustamiin väliaikaisiin turvaamistoimiin eli yhdistyksen häätöön tai sen omaisuuden takavarikoimiseen. Kaupunki haluaisi, että sillä olisi oikeus takavarikoida lentokenttäyhdistykseltä sopimussakon määrää vastaava omaisuuserä. Lisäksi kaupunki laittaisi lentokenttäyhdistyksen maksamaan ne kulut, joita kaupungille koituu kun lennot kentällä jatkuvat.Lentokenttäyhdistys piti vaatimuksia kohtuuttomia.Oikeus päätyi helmikuisessa päätöksessään siihen, että takavarikkoon ei ryhdytä ja häätö ratkaistaan vasta varsinaisessa oikeudenkäynnissä.Lentokenttäyhdistykselle koituu oikeuden mukaan enemmän haittaa koneiden siirrosta kuin kaupungille siitä, että se ei pääse vielä käyttämään maa-aluetta muihin tarkoituksiin. Siksi oikeus ei komenna koneita väliaikaisesti muualle vaan edellyttää vain, että varsinaisen oikeudenkäynnin yhteydessä häätöasia pitäisi käsitellä kiireellisesti.Käräjäoikeuden tuore päätös ei ole vielä lainvoimainen, siihen voi hakea muutosta ensi viikon tiistaihin asti.lentokenttä on jäämässä noin 25 000 ihmiselle suunnitellun asuinalueen alle, ja rakennustöiden on määrä alkaa 2020-luvulla. Asiasta on päätetty Helsingin kaupunginvaltuustossa.Liikenne- ja viestintävirasto on vuodenvaihteessa linjannut, että lentokentän pitolupaa ei lakkauteta ennen kuin vuokrasopimuksen irtisanomisesta on lainvoimainen päätös.