Ainutlaatuinen video: Jätkäsaaren rakentamista kuvattiin kymmenen vuotta yhteen soittoon, tässä on nopeutettu lopputulos

Kaupunki

Ainutlaatuinen video: Jätkäsaaren rakentamista kuvattiin kymmenen vuotta yhteen soittoon, tässä on nopeutettu

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jätkäsaaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tähän