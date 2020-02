”Mitä rumempi, sen parempi” – Helsingin kirpputorit täyttyvät asiakasryhmästä, jonka maku ei ole kaikkein tyypillisin

Kaupunki

”Mitä rumempi, sen parempi” – Helsingin kirpputorit täyttyvät asiakasryhmästä, jonka maku ei ole kaikkein tyyp

”Kirppikseltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähdemme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fredrikinkadun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

UFF:llä

Siirrymme

Trendi

Bulevardin

Kirppari­kierros