Liito-oravista jälleen uusi tukos Helsingin ja Espoon välisen pikaraitiotien rakentamiselle: ”Muut vaihtoehdot tarkoittaisivat, että asuinrakennuksia pitäisi purkaa”

Kaupunki

Liito-oravista jälleen uusi tukos Helsingin ja Espoon välisen pikaraitiotien rakentamiselle: ”Muut vaihtoehdot

Pikaraitiotie

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raide-Jokerin