Luonnonsuojelijat kauhuissaan: Espoo aikoo jyrätä 2 000 hehtaaria paikoin koskematonta metsää, tilalle pientaloja

Kaupunki

Luonnonsuojelijat kauhuissaan: Espoo aikoo jyrätä 2 000 hehtaaria paikoin koskematonta metsää, tilalle piental

Suunnitelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On syytä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juna

Asuntojen

Ratahankkeesta

Valmisteilla

Palataan

https://dynamic.hs.fi/2019/kielletty_metsa/

Uudenmaan