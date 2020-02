Kaupunki

Poliisi: Mies puri naista korvasta huoltoaseman pihalla Vantaalla

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisessa

raportoi kahdesta eilen Vantaalla sattuneesta välikohtauksesta.Ensimmäisessä mies puri naista korvasta myöhään illalla huoltoaseman pihassa.Mies oli yrittänyt työntää naista takaisin autoon ja nainen oli huutanut apua. Todistajien mukaan mies oli aikaisemmin myös lyönyt naista. Uhrin vammat jäivät kuitenkin vähäisiksi.Poliisin mukaan epäilty on syntynyt vuonna 1982 ja uhri on häntä kymmenen vuotta nuorempi.Epäiltyä ei ole vielä tavoitettu, mutta poliisilla on hänen henkilöllisyytensä tiedossa. Asiaa tutkitaan pahoinpitelynä.tapauksessa vapaana ollut koira oli iltapäivällä hyökännyt toisen koiran kimppuun. Toinen koira oli ollut kytkettynä. Tappelun tuoksinassa kytkettynä olleen koiran omistaja kaatui, jolloin vapaana ollut koira näykkäisi häntä.Kaatuneen koiranomistajan vammat jäivät kuitenkin vähäisiksi.Vapaana koiraansa pitänyttä henkilöä epäillään järjestysrikkomuksesta.