Kaupunki

Kaksi miestä vangittuna epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta Helsingissä, pakottivat naisen seksin myyntiin

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nainen

Lokakuun

poliisilaitoksen rikostutkintayksikkö tutkii Helsingissä vuonna 2019 tapahtunutta epäiltyä törkeää ihmiskauppaa, poliisi kertoo tiedotteessa. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, ja juttu on siirtymässä syyttäjälle.Jutussa on vangittuna kaksi miestä. Heidän epäillään pakottaneen naisen seksin myyntiin ja pahoinpidelleen tätä.Poliisin mukaan nainen oli viime keväänä tutustunut Suomessa 33-vuotiaaseen mieheen mutta palannut loppukesästä kotimaahansa.Mies oli kuitenkin saanut houkuteltua naisen palaamaan Suomeen lupaamalla tälle töitä. Mies kustansi naisen lentolipun Suomeen.tuli takaisin Suomeen syyskuussa 2019. Miehen asunnolla nainen tapasi toisen rikoksesta epäillyn, 35-vuotiaan miehen. Esitutkinnan mukaan miehet vuokrasivat hotellihuoneen Helsingin keskustasta ja julkaisivat netissä seksinmyynti-ilmoituksen. Nainen työskenteli hotellissa muutaman päivän. Miehet ottivat naisen ansaitsemat rahat itselleen, poliisi kertoo.Hotelliyöpymisten jälkeen nainen palasi miesten asunnolle, koska hänellä ei ollut rahaa eikä muutakaan paikkaa, jonne mennä. Naisen mukaan miehet olivat asunnolla vaatineet, että hänen täytyy jatkaa seksin myymistä.2019 lopulla nainen oli ilmoittanut, ettei hän halua jatkaa toimintaa miesten vaatimuksista huolimatta.Nainen kertoo yrittäneensä poistua asunnosta, mutta miehet estivät nämä aikeet ja pahoinpitelivät häntä. Poliisin mukaan miehet ehdottivat naiselle, että tämä maksaa tuhat euroa päästäkseen lähtemään. Naisen onnistui paeta asunnolta sillä aikaa, kun miehet nukkuivat.