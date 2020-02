Helsinkiläisen taloyhtiön osakas ajautui taloyhtiön kanssa riitoihin hybridiauton lataamisesta, kiista tuli osakkaalle kalliiksi

Kaupunki

hovioikeus on ratkaissut riidan, jota ei olisi oikeastaan pitänyt olla. Ei ainakaan, jos jakaa kummankin osapuolen näkemyksen siitä, että kiista on ”vähäpätöinen”.Helsingin hovioikeus antoi tapauksesta keskiviikkona ratkaisunsa: kantaja velvoitetaan suorittamaan asunto-osakeyhtiölle korvaukseksi asianosaiskuluista ja oikeudenkäyntikuluista käräjäoikeuden ja hovioikeuden osalta yhteensä lähes 13 000 euroa.sai alkunsa vuonna 2014 erään helsinkiläisen taloyhtiön hybridiauton latauspisteellä. Taloyhtiö salli osakkeenomistajan ladata autoaan taloyhtiön pistorasiasta ja maksaa käyttämästään sähköstä arvioidun kulutuksen mukaan taloyhtiölle.Vuonna 2018 taloyhtiön hallitus kuitenkin päätti toisin: asukkaan on maksettava sähköstä kiinteä kuukausimaksu ja sen lisäksi hankittava oma pistorasia.Osakkeenomistaja ei tätä niellyt. Hän vaati Helsingin käräjäoikeudelle osoittamassaan kanteessa, että taloyhtiön toukokuussa 2018 tekemä päätös latauspisteen käyttösopimuksen muuttamisesta mitätöidään.Kantaja vaati, että aiempaa käytäntöä jatketaan, eli että hän jatkossakin maksaa kulutuksen perusteella ja saa käyttää taloyhtiön pistorasioita. Lisäksi hän vaati taloyhtiöltä auton latauksen hankaloitumisesta korvausta 500:aa euroa sekä korvausta asianosaiskuluista 1 500 euroa.kiisti vastauksessaan osakkeenomistajan vaatimukset ja edellytti puolestaan tätä maksamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut.Tässä välissä osakkeenomistaja koetti myös peruuttaa käräjäoikeuden valmisteluistunnon, johon käräjäoikeus ei kuitenkaan suostunut. Taloyhtiö puolestaan oli yrittänyt sopia asiasta osakkeenomistajan kanssa, mutta tämä oli kieltäytynyt.Taloyhtiö vaati osakkeenomistajaa korvaamaan yhtiön asianosaiskuluja noin 270 euroa ja oikeudenkäyntikuluja noin 16 000 euroa.”Kantajalle on annettu kaikki mahdollinen tieto, jotta hän ymmärtäisi, että hänen kannaltaan olisi järkevää suostua hyvin kohtuulliseen sovintoon sen sijaan, että hän veisi kannetaan eteenpäin”, taloyhtiö kirjoitti oikeudenkäyntikulujensa korvaamista vaativassa vastauksessaan käräjäoikeudelle.”Kantaja on vielä jälkeenpäin uhkaillut hallitusta, minkä vuoksi hallitus ei ole voinut ryhtyä neuvottelemaan kantajan kanssa.”Sekä kantaja että vastaaja ovat ilmoittaneet oikeudelle pitävänsä kiistaa ”vähäpätöisenä”.käräjäoikeus totesi ratkaisussaan 4. joulukuuta 2019, että koska kantaja oli peruuttanut kanteensa, asia jäi sillensä. Sen sijaan oikeudenkäyntikuluja kantaja joutui maksamaan käräjäoikeuden prosessista yhteensä lähes 10 300 euroa.Lisäksi hovioikeudessa osakkeenomistajan maksettavaksi lankesivat noin 2 400 euron oikeudenkäyntikulut.Hovioikeus piti käräjäoikeuden päätöksen voimassa. Päätöksestä voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.