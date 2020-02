Suomalaisen näyttelytuomarin väitetään aiheuttaneen brittien koirapiireissä skandaalin, hovioikeuteen edennyt vyyhti päättyi tuomarointikieltoon

Kaupunki

Suomalaisen näyttelytuomarin väitetään aiheuttaneen brittien koirapiireissä skandaalin, hovioikeuteen edennyt

Bath

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bathilaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itse

Skandaalin

Oikeudessa

Kiista

Canine Societyn näyttelytoimikunnan sihteeri oli järkyttynyt. Siksi hän päiväsi 22. kesäkuuta 2017 virallisen valituskirjeen ja lähetti sen Suomen kennelliitolle.Brittiläinen koiranäyttelyiden järjestäjä oli joutunut puuttumaan tapahtumiin toukokuun lopussa 2017. Erittäin kokeneeksi luonnehdittu suomalainen ulkomuototuomari oli toiminut Bathissa tavalla, jota brittisihteeri lisäkirjeessään saman vuoden marraskuussa luonnehti sanalla outrageous.”[Nimi] ei koskaan enää tulla kutsumaan Bath Canine Societyn tuomariksi”, sihteeri päätti valituskirjeensä.ulkomuototuomarin käytöksestä paisui lopulta Helsingin hovioikeuteen asti päätynyt jupakka.Aluksi tapausta käsiteli Suomen kennelliitto. Sen kurinpitolautakunta päätyi tammikuussa 2018 määräämään valituksen kohteelle kiellon toimia ulkomuototuomarina vuoden 2022 loppuun.Viiden vuoden kielto ei käynyt tuomarille. Käynnistyi vaiheikas oikeusprosessi.toimitsijan ja suomalaistuomarin erimielisyydet olivat alkaneet lentolipuista. Kennelliiton kurinpitolautakunnan hallussa olleiden sähköpostiviestien perusteella alun perin oli sovittu 277,92 euron arvoisten lentolippujen korvaamisesta tuomarille.Suomalaistuomari oli kuitenkin muuttanut lentojaan ja jäi epäselväksi, oliko syntynyt sopimus kalliimmista 399,02 euron lipuista.Varsinainen tyrmistys alkoi kuitenkin kehkeytyä tapahtumaviikonlopun lauantaina. Silloin brittiläinen näyttelytoimikunnan sihteeri vietti iltaa Leigh Park Country House Hotel & Vineyards -hotellissa.Vieraina oli Britannian kenneljärjestön tärkeitä edustajia.Suomalaistuomari majoittui samassa hotellissa. Kesken illan tuomari puhutteli bathilaista toimitsijaa hyökkäävästi ja vaati tätä maksamaan alkoholijuomansa. Kyseisen hotellin johtajan sähköpostiviestistä ilmenee hotellin henkilökunnan pitäneen suomalaistuomarin käyttäytymistä moitittavana.Tuomari oli pyrkinyt maksattamaan juomiaan Bath Canine Societyllä. Hän oli kuvauksen mukaan ollut tyly ja ylimielinen. Extremely rude and arrogant.”Olimme vähällä pyytää häntä poistumaan hotellista”, hotellinjohtaja kuvailee.kisoissa maanantaina tilanne kärjistyi lisää. Brittien valituksen mukaan koiraansa bostoninterrierikehässä kilpailuttanut pariskunta valitti tuomarin töykeydestä. Rouva oli selostuksen mukaan poistunut kyynelissä ja vetänyt kaksi muuta koiraa esittelystä.Suomen kennelliitto tosin ei sittemmin saanut yhteyttä kyseisiin osallistujiin.Kirjeensä lopuksi näyttelytoimikunnan sihteeri kuvaa tapahtumien yltäneen katastrofin mittoihin. Mikään anteeksipyyntö ei hänen mukaansa riittäisi korjaamaan koitunutta epämiellyttävyyttä.aiheuttajaksi nimetty ulkomuototuomari kiisti toimineensa sopimattomasti. Hän on oikeusasiakirjojen perusteella tehnyt Englannin kennelklubille vastavalituksen Bath Canine Societyn sihteeristä.Ennen kaikkea tämän diktaattorimaisesta asenteesta.”Käyttäydyin erittäin asiallisesti näyttelypäivien aikana kaikkia henkilöitä kohtaan”, moitittu tuomari kirjoitti.”Lauantaina olin ns vapaalla ja tietääkseni sain tehdä, mitä halusin ko päivänä. Väite, että olisin juonut koko päivän, ei pidä paikkaansa”, hän kirjoitti.”Todennäköisesti rouva Connor ei arvostanut minua, kun hänen juniorikoiransa sijoittui luokassaan toiseksi eli ei voittanut”, tuomari perusteli.Ulkomuototuomari kertoi Helsingin käräjäoikeudessa useiden arvostelutapahtumien peruuntumisesta kiellon takia. Tuomarointi oli tärkeä harrastus.Se oli mahdollistanut ulkomaanmatkat, joihin tuomarilla ei kertomansa mukaan muuten ollut taloudellisia mahdollisuuksia.oli esillä myös korkeimman oikeuden ratkaisu kansainvälisen tason huippu-urheilijalle määrätystä dopingrangaistuksesta.”[Nimi] tilannetta vähättelemättä voidaan arvioida, että julkisuuden henkilön ja huippu-urheilijan dopingin käyttöön liittyvä mainehaitta on ollut [tuomarille] kurinpitoseuraamuksesta aiheutuvaa haittaa suurempi”, oikeus pohti.Tapaus ratkesi käräjäoikeudessa ulkomuototuomarin eduksi. Kyse oli muotovirheestä, johon Suomen kennelliitto oli langennut.Leigh Park Country House Hotel & Vineyars -hotellin johtajan todistusta tai brittiläisten toimijoiden lisäselvityksiä ei ollut toimitettu ulkomuototuomarille tiedoksi ennen toimintakiellon määräämistä.Hän ei siis voinut puolustautua lisämoitteita vastaan. Suomen kennelliitto hävisi asian ja joutuisi maksamaan ulkomuototuomarin runsaan 15 000 euron oikeudenkäyntikulut.kuitenkin siirtyi vielä Helsingin hovioikeuteen. Kuluvan vuoden ystävänpäivänä lopulta julistettiin päätös.Ulkomuototuomari ja kennelliitto olivat sopineet kiistan. Toimintakieltoa lyhennettiin puolella vuodella kesään 2021. Ja kennelliitto maksaa ulkomuototuomarille vain 3 500 euroa.