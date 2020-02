Kaupunki

Ratikat palaavat Kurviin vapun jälkeen

Hämeentien

Kurvin

remonttiurakka alkaa osittain valmistua. Vapun jälkeen toukokuun 4. päivänä raitiovaunut 1, 6, 7 ja 8 palaavat Kurviin.Linjat 1 ja 8 pääsevät tuolloin jo perinteiselle reitilleen Helsinginkadulle, jota pitkin myös 6 ja 7 alkavat ajaa väliaikaisesti. Linjat 6 ja 7 palaavat omalle reitilleen Hämeentielle vuoden lopulla, kun Hämeentien urakka valmistuu.Kaikki Kurvin kautta kulkevat raitiolinjat ovat jo runsaan vuoden verran olleet poikkeusreitillä Sturenkadulla.Linjojen 1 ja 8 pysäkki Töölön suuntaan on uudella paikalla Helsinginkadun puolella risteystä. Raitiovaunupysäkki Kurvista pohjoisen suuntaan on entisellä paikallaan.alueen pintarakennetyöt ja kaapeliputkitukset ovat vielä kesken, ja töiden etenemisen tarkkaa aikataulua on tällä hetkellä vaikeaa arvioida. Pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja autoliikenteen reittien valmistuminen liikenteelle täsmentyy huhtikuussa.Hämeentien peruskorjauksessa uusitaan vanhoja vesi- ja viemäriputkia sekä muuta kunnallistekniikkaa kadun alla.Urakka alkoi vuosi sitten maaliskuun alussa. Samalla päättyi autojen läpiajo Hämeentiellä. Urakan valmistuttua Hämeentie on joukkoliikennekatu, jossa on sallittua jakelu- ja huoltoliikenne ja ajo tonteille.