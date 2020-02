Kaupunki

Helsinki-Vantaan lentokentän katveeseen rakennetaan kokonaista uutta ”kaupunkia” – Näin se tapahtuu

Helsinki-Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikkiaan

Runsaat

Vantaan

</iframe</iframe>