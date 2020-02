Helsingin Hämeentien remontti on jatkunut vuoden ja välitavoitteesta ollaan myöhässä: ”Nykytarpeisiin ne kaivannot ovat liian ahtaita”

Kaupunki

Helsingin Hämeentien remontti on jatkunut vuoden ja välitavoitteesta ollaan myöhässä: ”Nykytarpeisiin ne kaiva

Höyry

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maaliskuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Louhittavan

Jo

Hämeentien