Helsinkiläinen demaripoliitikko saa syytteen petoksesta: "En tiedä asiasta mitään"

sosiaalidemokraatti Samia Hagi Muse https://www.hs.fi/haku/?query=samia+hagi+muse on asetettu syytteeseen Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteen rikosnimikkeenä on petos. Asianomistajana on Kansaneläkelaitos (Kela).Hagi Muse itse kiistää syyllisyytensä. Hän vastasi Helsingin Sanomien kysymykseen petossyytteestä viime viikolla, ettei tiedä ”tästä asiasta mitään. En ole missään syytteessä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulen koko asiasta.”Maanantaina hän toisti tietämättömyytensä: ”En puhu kenenkään kanssa. Enkä tiedä asiasta mitään”, Hagi Muse sanoi HS:lle maanantaina.Hagi Muse kiistää HS:lle olleensa missään suhteessa Kelaan tai saaneensa Kelalta tukia. Hagi Muse kiistää myös olleensa kuulusteltavana tai saaneensa tietoa käräjäoikeudesta. Kuitenkin ennen kuin henkilöä voidaan syyttää hänet on kuulusteltu.

Tämä on kuitenkin käräjäoikeuden listoilla, että olet syytettynä petoksesta . . .?

