Yli 250 lapsen päiväkoti suunnitteilla Tikkurilan viereen

suunnitellaan uuden suuren päiväkodin rakentamista Tikkurilan liepeille. Lauhatien päiväkoti tehtäisiin Viertolaan ja siihen mahtuisi 256 lasta.Opetuslautakunta käsittelee päiväkodin tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa tiistain kokouksessaan. Päiväkoti tulisi nykyisen päiväkoti Kurjenpolven paikalle.Rakentaminen maksaisi hiukan alle 10 miljoonaa. Valmista olisi tarkoitus olla kesällä 2022.Uuteen päiväkotiin on tarkoitus tulla kahdeksan kotialuetta, joista jokaiseen sopii kaksi lapsiryhmää. Ruokailutilan, keittiön ja salin muodostama alue sekä yksi kotialueista on tarkoitus avata myös alueen asukkaiden käyttöön silloin, kun päiväkoti on kiinni.Päiväkodin tonttiin liitetään viereinen Murattipuisto, jolloin nykyistä päiväkotia suuremman rakennuksen rakentaminen on mahdollista.alueen lasten määrän ennustetaan kasvavan tällä vuosikymmenellä ja entistä isompi osa lapsista päätyy nimenomaan päiväkotiin. Vantaa laskee siksi, että vaikka alueella on jo avattu ja suunnitteilla uusia päiväkoteja, niitä tarvitaan edelleen lisää.