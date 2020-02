Vantaan kokoomusvaikuttaja Tapani Mäkinen maksoi kummitädille velkansa 100 ja 200 euron seteleinä, käteisen olivat samana päivänä nostaneet Sjöblomin veljekset

Kaupunki

Vantaan kokoomusvaikuttaja Tapani Mäkinen maksoi kummitädille velkansa 100 ja 200 euron seteleinä, käteisen ol

Kokoomuspoliitikkojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mäkisen

Mäkinen

Kaupunginhallituksen

Vantaan

Oikaisu 25.2. kello 15.18: Itä-Uudenmaan käräjäoikeus aloitti asian käsittelyn tiistaina, ei maanantaina. Oikaisu 25.2. kello 16.28: Törkeästä virka-aseman virka-aseman väärinkäyttämisestä syytetään Tapani Mäkistä eikä Juhani Sjöblomia.