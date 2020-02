Kaupunki

Espooseen halutaan ensimmäinen suuri perhekeskus, neuvolat muuttaisivat kirkolta vuokrattaviin tiloihin 2021

suunnittelee kaupungin ensimmäisen ison perhekeskuksen avaamista Espoon keskukseen vuonna 2021. Campukseksi nimetty perhekeskus avattaisiin kirkolta vuokrattuihin tiloihin Kamreerinkadulle.Perhekeskukseen muuttaisivat alueen kolme neuvolaa, perheneuvola, lasten kuntoutuspalvelut, perhesosiaalityö ja perheoikeudelliset palvelut sekä lastensuojelun sosiaalityö.Ajatuksena on, että lapsiperhe saisi tarvitsemiaan palveluja yhdestä osoitteesta. Keskuksessa lasketaan olevan päivässä noin 400 asiakaskäyntiä, ja työntekijöitä on yhteensä noin 230. Perhekeskuksia toimii jo esimerkiksi Helsingin Itäkeskuksessa ja Kalliossa.sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään tiistaina tarkemmin vuokraussuunnitelmia, mutta kokouksessa ei tehdä asiasta varsinaisia päätöksiä. Rahaa perhekeskuksen avaamiseen on jo varattu tämän vuoden budjettiin. Toiminnan keskittämisestä neljään perhekeskukseen on päätetty periaatteellisesti valtuustossa jo vuonna 2010, mutta aiemmat suunnitelmat Espoon keskuksen alueella ovat kaatuneet.Kirkolta vuokrattava rakennus sijaitsee osoitteessa Kamreerintie 6. Vuokrasopimus kaikista rakennuksen kuudesta kerroksesta on tarkoitus tehdä kymmeneksi vuodeksi. Tiloihin muuttavat esimerkiksi Espoon keskuksen neuvola, Suvelan neuvola ja Kiltakallion lastentalon neuvola.Uuden perhekeskuksen tiloja remontoidaan ensin uuteen käyttöön sopiviksi, mutta avajaisia olisi tarkoitus viettää syksyllä tai talvella 2021.