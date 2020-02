Helsingin miljoonan euron puhtaan energian ideakisa avautuu – toistaiseksi yli puolet kaupungin kaukolämmöstä tuotetaan kivihiilellä

Kaupunki

Helsingin miljoonan euron puhtaan energian ideakisa avautuu – toistaiseksi yli puolet kaupungin kaukolämmöstä

Vuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palkintosumma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kivihiilen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vapaavuori