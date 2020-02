Kaupunki

Helsingin koronavirus­potilas on työ­ikäinen nainen, tartunta saatu Milanosta – altistuneita kaksi, molemmat t

HS seurasi tiedotustilaisuutta hetki hetkeltä:

Tiedotustilaisuus päättyy. THL ja Hus jatkavat tilanteen seuraamista.



Terveysviranomaiset ovat olleet yhteydessä naisen kanssa kontaktissa olleisiin henkilöihin. Heistä kumpikin on oireeton. Terveysviranomaiset ovat heihin yhteydessä myös tulevina päivinä.



Nainen ei ole tullut suoralla lennolla Milanosta Suomeen. Suomessa hänellä on Husin ja THL:n mukaan ollut 15 minuutin ylittäviä lähikontakteja vain kaksi.



Nainen on matkustanut yksin. THL selvittää naisen matkareittiä ja on yhteydessä henkilöihin, joihin nainen on ollut matkansa aikana kontaktissa.



Husissa on varauduttu tämäntyyppisiin tilanteisiin jo aiemmin. Myös muualla Suomessa yliopistosairaaloissa valmiustasoa on nostettu.



Potilas voi hyvin ja on hieman kuumeinen. Suomessa hänellä on ollut kontakteja ainoastaan kahteen ihmiseen. Molemmat ihmiset on tavoitettu.



HS seuraa Husin ja THL:n tiedotustilaisuutta hetki hetkeltä. Tiedotustilaisuuden on määrä alkaa puoli seitsemältä illalla.