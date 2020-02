Helsinkiläinen Oussama Yousfi on auttanut useampaa väkivaltaisista ääriliikkeistä viehättynyttä kuin keskusrikospoliisi – ”Mielellämme tapaisimme heitä”, hänen esimiehensä sanoo al-Holin naisista

Kaupunki

Helsinkiläinen Oussama Yousfi on auttanut useampaa väkivaltaisista ääriliikkeistä viehättynyttä kuin keskusrik

Henkilö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://beta.www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006340426.html

https://beta.www.hs.fi/politiikka/art-2000006415790.html

Suomen

”Me emme voi leikata etuuksia tai määrätä sakkoja.”

Erään

Ennen

Viime

Deradikalisoituminen

Esimerkkitapausten yksityiskohtia on hämärretty tunnistamisen estämiseksi.