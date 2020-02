Huijarikaksikko iski Vantaalla: Keplotellen hankituista Mercedes-Benzistä, 7 500 euron sängystä ja useista muista rikoksista ehdotonta vankeutta

Kaupunki

Huijarikaksikko iski Vantaalla: Keplotellen hankituista Mercedes-Benzistä, 7 500 euron sängystä ja useista mui

Mittavan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstaina

petossarjan Vantaalla tehtailleen kaksikon ehdottomat vankeustuomiot vahvistettiin Helsingin hovioikeuden päätöksellä torstaina.Vuonna 1979 syntynyt mies ja vuonna 1986 syntynyt nainen käyttivät oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan hyväkseen tuntemansa miehen heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa ja hankkivat tämän nimissä tavaroita ja lainoja. Rikokset tehtiin alkuvuodesta 2017.Huijarit hankkivat muun muassa Mercedes-Benz-merkkisen auton, 7 500 euron arvoisen sängyn, Iphone-puhelimia. pöytäryhmän sekä suuren määrän hajuvesiä sekä astioita. Lainoja he keplottelivat itselleen yli 30 000 euron edestä, minkä lisäksi he siirsivät petoksien työkaluksi joutuneen miehen tileiltä yli 6 000 euroa omaan käyttöönsä.Syytetyt tunnustivat tekonsa pääkäsittelyn aluksi käräjäoikeudessa. Vielä esitutkinnassa he olivat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.asiakirjoista ilmenee, että samat tekijät olivat siirtyneet heti tutkintavankeudesta Suomessa vapauduttuaan Ruotsiin tekemään vastaavanlaisia rikoksia.”He ovat syyllistyneet lukuisiin rikoksiin, joista osa on kohdistunut heikkokuntoisiin vanhuksiin”, tuomiopapereissa kerrotaan.Ruotsissa Götan hovioikeus tuomitsi naisen ja miehen toukokuussa 2018 lukuisista rikoksista neljän vuoden ja kymmenen kuukauden vankeusrangaistuksiin.Helsingin hovioikeus vahvisti päätöksellään Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden antamat aiemmat tuomiot. Mies sai yhden vuoden ja neljän kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen, nainen yhden vuoden ja kolmen kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen.Miehen tuomiossa on mukana myös oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen, johon nainen ei syyllistynyt.