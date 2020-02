Kaupunki

Vantaa voi tehdä Espoot: Kaupungin kaikki sairaalapaikat saatetaan siirtää Peijakseen

Peijaksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Husin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

sairaala-alueella Vantaalla on edessä pitkä ketju rakennustöitä lähivuosina. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) suunnittelee lähivuosille lisärakennuksien rakentamista ja mittavia peruskorjauksia nykyiseen sairaalaan.Hus arvioi omien kustannustensa olevan noin 260 miljoonaa tällä vuosikymmenellä. Tai enemmän, jos pysäköinti siirretään osin maan alle.Vantaan kaupunki haluaisi samaan aikaan Espoon kaltaista ratkaisua. Siellä kaupungin oma sairaala on nykyisin Jorvin sairaalan vieressä.Kilpailevia suunnitelmia on Vantaalla kaksi. Ensimmäisessä Peijaksen tiloissa olisi Vantaan kaupungin sairaalaosastoja 140 sairaansijan verran, esimerkiksi saattohoitoon ja palliatiiviseen hoitoon keskittyvä osasto. Toisessa Vantaa siirtäisi kaikki 265 sairaalapaikkaansa Peijakseen sekä lisäksi muita yksikköjä kuten sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä palvelupisteen hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden jakelulle.Vantaalla tehdään asiasta poliittisia päätöksiä tämän vuoden aikana. Kaupungilla on nykyisinkin Peijaksessa toimintaa, mutta pääosa varsinkin iäkkäille tarkoitetuista sairaalapaikoista on Katriinan sairaalassa. Myös Kerava haluaisi Peijaksen yhteyteen vuodeosastopaikkoja.hallitus käsittelee Peijasta omalta osaltaan maanantaina. Kyse ei ole varsinaisista rakennuspäätöksistä vaan pitkän aikavälin suunnitelmista. Peijas alkaa kuitenkin olla korjauksen tarpeessa ja käydä pieneksi.Ensimmäisenä Peijakseen rakennettaisiin pysäköintitalo, alustava kustannusarvio on 17 miljoonaa. Jos Vantaan kaupungin suunnitelmat etenevät, tilan säästämiseksi pysäköinti pitää toteuttaa osittain maan alle. Tällöin hinta nousisi 50–60 miljoonaan.Parkkipaikoilta vapautuvaa tilaa tarvitaan, kun vuosina 2024–2026 aletaan tehdä uutta lisärakennusta Peijaksen leikkausosastoille ja välinehuollolle.Vuodesta 2025 alkaisi nykyisten leikkausosastojen peruskorjaus ja toisen lisärakennuksen työmaa, siihen sijoitettaisiin vuodeosastoja. Vuosikymmenen lopulla peruskorjattaisiin vielä osa nykyisistä vuodeosastoista sairaalan K-osassa ja muutettaisiin ne psykiatrisiksi osastoiksi.Näiden tälle vuosikymmenelle suunniteltujen remonttien sekä Vantaan ja Keravan mahdollisten suunnitelmien jälkeen jäisi vielä peruskorjattavaksi nykyisen sairaalan G- ja E-osat.Remontit eivät vielä ole Husin investointiohjelmassa. Husin sairaaloissa on sekä meneillään että tulossa mittavia rakennustöitä lähivuosina, mutta pitkän ajan suunnitelmissa on aiemminkin mietitty sairaaloiden keskittämistä nykyistä selvemmin Meilahteen, Malmille, Jorviin ja Peijakseen.Peijaksen sairaalan vanhin osa on valmistunut 1990.