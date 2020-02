Kaupunki

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä todettu toinen koronavirustartunta

Helsingin

ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on varmistunut tänään toinen koronavirustartunta. Tartunnan saanut on työikäinen suomalainen nainen.Asiasta kertoo Hus tiedotteessaan. Tartunnan saanut nainen palasi torstaina näytteenoton jälkeen kotiin. Häntä on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona.Nainen palasi Suomeen useampia vuorokausia sitten Pohjois-Italiasta. Matkustaessaan hän ei ole Husin mukaan altistanut muita. Hänen oireensa ovat alkaneet myöhemmin Suomessa.Husin infektiolääkärit yhdessä THL:n ja kuntien tartuntatautiyksiköiden kanssa selvittävät altistuneita.Uutinen päivittyy.