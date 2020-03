Kaupunki

Finlandia-talolle 10 miljoonan euron Pikku-Finlandia väistötilaksi

Helsinki

suunnittelee pikku-Finlandian rakentamista Finlandia-talon mittavan peruskorjausurakan ajaksi.Finlandia-talon tapahtumatoiminnoille tarkoitettu väliaikainen rakennus tehdään siirrettäväksi, jotta sitä voidaan käyttää muissa kohteissa esimerkiksi koulujen tai päiväkotien remonttien vaihtoehtoisena tilana.Lähes 3 000 neliön suuruinen yksikerroksinen rakennus maksaa noin 10 miljoonaa euroa.Finlandia-talon peruskorjauksen on määrä alkaa vuoden 2022 helmikuussa, ja sen on arvioitu valmistuvan vuoden 2024 lopussa. Pikku-Finlandia olisi siten käytössä kolmisen vuotta.Finlandia-talon perusparannus ja julkisivuremontti maksavat arviolta noin 119 miljoonaa euroa.on soviteltu Finlandia-talon Töölönlahdenpuiston väliselle katuaukiolle.Yleinen jalankulku ohjataan väistötilan ja puiston reunan väliin jäävän kapean väylän kautta ja pyöräilylle rakennetaan erillinen reitti puiston nurmialueelle heti Karamzininrannan viereisen puurivin itäpuolelle.Finlandia-talo on suosittu tapahtumien, konserttien ja kongressien pitopaikka. Talossa vierailee vuosittain yli 200 000 asiakasta, ja talossa järjestetään noin 900 erilaista tapahtumaa, joista osa on ilmaisia.Pikku-Finlandian suunnittelussa on ajateltu, että se täydentää Töölönlahden vilkasta kansalaistoimintaa, jota Oodi ja Kansalaistori ovat vauhdittaneet.Helsingin kaupunginhallitus käsittelee Pikku-Finlandian suunnitelmia maanantaina.