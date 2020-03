HS paikalla Viikin normaalikoulussa: Noin sata lasta karanteenissa, pienten oppilaiden karanteenin pitoa tarkastettiin aamulla ovella

Kaupunki

HS paikalla Viikin normaalikoulussa: Noin sata lasta karanteenissa, pienten oppilaiden karanteenin pitoa tarka

Helsinkiläisessä

Rehtori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://beta.www.hs.fi/kaupunki/art-2000006424349.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy