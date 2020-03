Kaupunki

Liikenne seisoo Hämeenlinnanväylällä Vantaalla pohjoisen suuntaan, myös Kehä III pahoin ruuhkautunut

Juuri nyt

Hämeenlinnanväylällä Vantaalla liikenne seisoo pohjoisen suuntaan, kertoo tieliikennekeskus. Kaikki pohjoiseen menevät kaistat ovat tukossa onnettomuuden pelastus- ja raivaustöiden vuoksi.



Tieliikennekeskuksen mukaan liikenne on onnettomuuden vuoksi ruuhkautunut pahoin myös Kehä III:lla. Onnettomuuspaikka on Kivistön kohdalla.



Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan onnettomuudessa olivat mukana pakettiauto ja maasturi. Pelastuslaitos arvioi, että mittavaa haittaa liikenteelle on noin puolen tunnin ajan.