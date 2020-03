Kaupunki

Vantaa aikoo rakentaa kokonaisen puiston tulvien ehkäisemiseksi – Rakennusalan ammattilaiset varoittavat lähes

Sunnuntaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunkien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konsultointitoimisto

Herääminen

Jos

Myös

Hulevesien

Ilmastonmuutoksen