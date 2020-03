Kaupunki

Poliisilla iso operaatio Helsingin Itä-Pasilassa

poliisilla on ollut myöhään maanantai-iltana usean partion tehtävä Junailijankujalla Itä-Pasilassa, poliisi kertoo Twitterissä.Operaatiosta ei poliisin mukaan ole koitunut vaaraa sivullisille.Poliisi tiedotti hieman kello yhdentoista jälkeen illalla operaation jatkuvan Junailijankujalla. Tilannetta selvitettiin tuolloin yhä usean partion voimin.Poliisi sanoi kertovansa lisätietoja tapahtumista heti, kun se on mahdollista.HS:n tietojen mukaan operaatio on kohdistunut osoitteeseen Junailijankuja 3, jonka lähistöllä on ollut runsaasti poliiseja. Ulkopuolisen silmin tilanne on näyttänyt kuitenkin rauhalliselta.