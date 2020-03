Helsingin kaupunki etsii yrittäjiä elävöittämään rakenteilla olevan Sompasaaren rantoja ravintolalaivoilla tai muulla kelluvalla liiketoiminnalla.

Kaupunki asetti viime viikolla tarjolle yhteensä kuusi vuokratonttia ”laivoihin sijoitettavia liiketoimintoja varten”. Tonteista on jo tullut useita tiedusteluja, kertoo kaupungin johtava tonttiasiamies Ilkka Aaltonen.

Toistaiseksi vain yksi, ravintolalaivaa koskeva idea on tosin kuulostanut toteuttamiskelpoiselta.

”Sitten on esitetty majoitustoimintaa, mutta valitettavasti asemakaava ei salli majoitusta eikä asumista”, Aaltonen kertoo.

Asemakaavan mukaan alueelle saa sijoittaa ”liike-, toimisto- ja ravintolalaivoja ja niitä palvelevia rakenteita”, mutta ei asumista eikä majoitusliiketoimintaa. Alusten täytyy sopia ympäristöönsä kaupunkikuvallisesti, eivätkä ne saa peittää näkymiä asunnoista tai kaventaa katualuetta.

”Olemme miettineet, että sinne sopisi hyvin vaikka näyttely- tai galleriatoiminta. Tai sitten toimistotiloja, verstaita, kaikenlaista mikä toisi rantaan elämää”, Aaltonen sanoo.

Laivatontit sijaitsevat kahden rantakadun varrella, joista toinen kulkee saaren itä- ja toinen länsipuolella. Helsingin kaupunkiympäristö julkaisi maanantaina Twitterissä kuvan, jossa tontit näkyvät kartalla, ja ehdotti niille esimerkiksi ”kelluvaa toimistoa tai ravintolalaivaa”.

Hakuaika päättyy huhtikuun 17. päivänä kello 14. Aaltosen mukaan osa tonteista olisi vuokrattavissa jo kesällä.

”Jos laiva on olemassa, niin periaatteessa nopeakin aloittaminen olisi mahdollista. Länsipuolella rantarakentaminen on vielä kesken, joten viimeiset tontit olisivat valmiina parin vuoden päästä.”

Tavoitteena on, että alukset tulevat paikalle pysyvästi tai ainakin pitkäaikaisesti. Tonttien vuokrasopimusten kesto on enintään 30 vuotta.

Sompasaareen on kaavoitettu koteja noin 3 000 asukkaalle, ja rakennustöiden on tarkoitus valmistua vuoteen 2023 mennessä. Ensimmäiset talot ovat jo valmistuneet ja niissä on asukkaita.