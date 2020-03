Kalliossa suunnitellaan päiväkotia ala-asteen pihalle. Syynä on merkillinen sotku, jossa kaupungin oma päiväkoti putosi pois alueen kunnianhimoisista kehittämis­suunnitelmista.

Päiväkoti Kaleva on toiminut virastotalossa metroaseman naapurissa. Virastojen vanhalle paikalle Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama Ylva rakentaa pian Lyyran, johon tulee hotelli, liike- ja toimistotilaa sekä asuntoja kansainvälisille tutkijoille.

Kaupunki järjesti tonteille suunnittelukilpailun. Kilpailun ehdoissa ei vaadita päiväkodin toteuttamista uusiin taloihin. Niissä sanotaan vain, että kaupunki etsii päiväkoti Kalevalle uudet tilat Kalliosta, kun talot puretaan.

Samalla nurkalla Helsinkiä on jo vuosia ollut huutava pula päivähoitopaikoista ja sopivista päiväkotitonteista.

Ylvan suunnitelmissa ei alun perin ollut päiväkotia lainkaan. Alkuvuodesta 2018 asiaa ryhdyttiin miettimään uudesta kulmasta.

”Se olisi varsin sopiva paikka kansainväliselle päiväkodille. Ehdotimme Hei Schoolsille tällaista, ja he kertoivat olevansa alustavasti kiinnostuneita”, sanoo Ylvan viestintä- ja markkinointijohtaja Jannica Aalto.

Hei Schools on suomalaisen päiväkodin konseptia maailmalle myyvä yritys, jota yliopisto on ollut perustamassa. Helsingin Ruoholahdessa toimii Touhula-ketjun pyörittämä Hei Schools -päiväkoti.

Lyyraan päiväkodin tilat oli piirretty ratkaisevan vaiheen kilpailuehdotukseen. Ehdotuksessa sanotaan selkeästi, että kyse olisi nimenomaan Hei Schoolsista. Asia ei kuitenkaan vaikuta olleen selvä kaupungin päättäjille.

Tilat eivät enää olleet muokattavissa päiväkoti Kalevalle sopiviksi.

Kisan tuomaristo teki ratkaisunsa kesällä 2018 ja ehdotti Lyyraa voittajaksi. Päiväkoti Kalevassa vanhemmat ihmettelivät tässä vaiheessa, kun asiaa koskevissa uutisissa ei puhuttu päiväkodista enää mitään.

”Kuulin huolesta ensi kerran vierailulla Kalevassa. Aloimme selvittää asiaa. Kävi ilmi, että ylioppilaskunnalta ei ole mahdollista vaatia päiväkotia, koska sitä ei ole kilpailun ehdoissa”, sanoo kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaava apulaispormestari Pia Pakarinen (kok).

Ylvasta kerrotaan, että kaupungin kanssa keskusteltiin asiasta, kun kisan voittaja oli jo selvinnyt. Tilat eivät enää olleet muokattavissa päiväkoti Kalevalle sopiviksi. Vaikuttaisi siltä, että myöskään Hei Schools ei olisi enää tulossa rakennukseen.

Kun poliitikot päättivät Lyyrasta virallisesti syksyllä 2018, päätökseen kirjattiin vielä Pakarisen ehdotuksesta, että Kalevalle pitää etsiä tilaa joko samasta rakennuksesta tai ihan läheltä.

”Päätimme, että päiväkodille pitää turvata paikka. Sitä on siitä lähtien etsitty sieltä, täältä ja tuolta”, Pakarinen kuvailee.

Harkittavana oli esimerkiksi puisto leikkipuisto Linjan naapurissa.

Toimistotaloa, jossa päiväkoti Kaleva sijaitsi, on alettu purkaa. Kuva: Kalle Silfverberg / HS

Virastotaloja on nyt alettu purkaa. Päiväkoti Kaleva on väistötiloissa Kaisaniemessä. HS kertoi helmikuussa, että pysyväksi paikaksi ehdotetaan Kallion ala-asteen pihaa.

Vanhempaintoimikunnissa aktiivisella Katja Jankerilla on lapsi Kalevassa ja Kallion ala-asteella. Hän sanoo, että päiväkodin vanhemmille on tärkeintä saada päiväkoti takaisin Kallioon. Koululla taas mietitään vaikutuksia kaikkien lasten ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksiin.

”Kukaan ei koululla vastusta päiväkotia, mutta moni on hämmentynyt. Koulun tulevaa peruskorjausta varten on tehty myös pihaa varten suunnitelmia, joissa on kuultu lapsia itseäänkin.”

Yksi paljon odotettu idea oli, että koulun pihan pysäköintipaikkoja vähennetään ja tilalle tulisi pelihäkkejä. Kallion koululaiset pitävät jalkapallosta, mutta ahtaalla pihalla on hankala pelata häiritsemättä muita.

Miten tämä siis onnistuu, jos ahtaalle pihalle pitää saada sekä uusi rakennus että ulkoilupaikka kaikille lapsille?

Pakarinen sanoo, että pihalle saadaan omat ulkoilutilat sekä päiväkodille että koululle kahdella keinolla. Ensiksi hän mainitsee saman pysäköintipaikkoihin puuttumisen, joka olisi muutenkin tarkoitus toteuttaa. Lisäksi vierestä otetaan lasten käyttöön Porthaninpuistikko.

”Näin piha on suunnilleen kaupungin keskikokoa. Lisäksi tarkoitus on ulkoilla lähialueiden puistoissa, joiden turvallisuutta selvitetään sitä ennen.”

Oikaisu 3.3. klo 16.22: Tekstissä puhuttiin Hei Schoolista. Yrityksen oikea nimi on Hei Schools.