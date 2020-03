Helsingissä juhlitaan pian jälleen uuden kauppakeskuksen avajaisia.

Tällä kertaa kyseessä on kauppakeskus, johon ei avata yhtään vaatekauppaa ja jota voi kutsua myös lähipalvelukeskukseksi.

Hertsin kauppakeskus aukeaa Herttoniemessä 19. maaliskuuta. Uudet Hertsin tilat yhdistyvät vanhaan kauppakeskukseen Megahertsiin, joka on lähellä Herttoniemen metroasemaa.

Erona moneen kauppakeskukseen Hertsissä on muun muassa kirjasto, nuorisotilat, vanhusten hoivakoti ja päiväkoti.

Lisäksi kauppakeskukseen avataan päivittäistavarakauppa Prisma ja noin kymmenen uutta ravintolaa. Jo olemassa olevat Megahertsin apteekki, Tokmanni ja liikuntakeskus Elixia jatkavat toimintaansa.

HS kävi katsomassa, miltä Hertsissä näyttää hieman ennen avajaisia.

Hertsin avajaisia vietetään 19. maaliskuuta. Kuva: Kari Pullinen

Hertsin viimeistelytyöt ovat vielä täydessä vauhdissa. Esimerkiksi suurin osa Prisman hyllyistä on kuitenkin jo täytetty, liiketilat ovat hahmotettavissa ja yläkerrosten päiväkodista ja hoivakodista puuttuvat enää lähinnä kalusteet.

Alun perin Hertsi suunniteltiin perinteiseksi kauppakeskukseksi, johon piti tulla esimerkiksi muotiin keskittyviä liikkeitä.

Vuosia kestäneen projektin aikana suunnitelmat kuitenkin muuttuivat. Osaa tiloista haluttiin kehittää liiketilojen sijasta palveluasumisen suuntaan.

”Kahdeksan vuoden aikana maailma ehti muuttua”, sanoo Hertsin pääsuunnittelija Harri Koskinen.

”Hertsi oli lopulta kuin ’laiva on lastattu’ -leikki: aina tuli jotain lisää suunnitelmiin.”

Hertsin kirjasto jakaa tilat nuorisotilan kanssa. Niihin valittiin tarkoituksella räikeämpiä väriä, kuten punaista ja sinistä. Kuva: Kari Pullinen

Esimerkiksi muotiin keskittyvät kaupat eivät tuntuneet enää ajankohtaisilta, koska vaatteiden ostaminen on siirtynyt suurelta osin verkkokauppoihin, kertoo Hertsin kauppakeskuspäällikkö Hanna Feodorov.

Siksi Hertsi ei suoraan kilpaile muiden kauppakeskusten, kuten Redin, Triplan tai Itiksen, kanssa. Turvaa tuovat varmat ja todennäköisemmin pitkäaikaiset vuokralaiset, kuten kaupungin kirjasto ja HOK-Elannon Prisma.

Feodorov sanookin, että Hertsin konsepti on melko erilainen kuin muiden kauppakeskusten.

”Uskon, että tämä on enemmän tulevaisuutta kuin muotikaupat. Hertsi saattaa toimia suunnannäyttäjänä myös tuleville kauppakeskuksille.”

Vaateostosten sijaan Hertsissä voikin esimerkiksi käydä kirjastossa, kuntosalilla, suutarissa tai ruokaostoksilla. Kirjasto jakaa tilat kaupungin nuorisotyön kanssa. Nuorisotiloissa on musiikkipaja, liikuntasali ja keittiö.

Kirjastoon on rakenteilla lapsille oma huone nimeltään Satukattila. Kuva: Kari Pullinen

Julkisia toimijoita on myös esimerkiksi Espoon Isossa Omenassa, jossa mielenterveys- ja päihdepalveluihin kuljetaan kirjaston hyllyjen lomitse, ja Pasilassa Triplan kauppakeskuksessa, jossa on Töölön seurakunnan tilat. Näin julkisten palveluiden käyttäjät voivat samalla asioida myymälöissä ja ravintoloissa.

Vuonna 2015 Hertsin hankkeelle haettiin poikkeamislupaa, jonka seurauksena alettiin suunnitella lähipalvelukeskuksen uusia tarpeita. Muutosten takia esimerkiksi pienennettiin liiketiloja.

Suunnittelussa piti ottaa huomioon myös päiväkoti ja vanhusten hoivakoti. Päiväkodin leikkipuisto ja hoivakodin terassi rakennettiin sisäpihan puolelle, jotta niissä säästytään kovalta liikennemelulta.

Tarkoituksena on, että Hertsistä pääsee tulevaisuudessa myös suoraan metroon Itäväylän yli rakennettua siltaa pitkin. Ensin Herttoniemen asema pitää kuitenkin kunnostaa. Siltaa voi joka tapauksessa käyttää jo pian.

Lue lisää: Herttoniemen metroasemaa on yritetty kunnostaa jo parin vuosikymmenen ajan, mutta rapistuminen jatkuu yhä

Silta Itäväylän yli vie Herttoniemen metroasemalle. Kuva: Kari Pullinen

Hertsissä on kolme kaikille avointa kerrosta. Palveluiden ja päivittäistavarakauppojen lisäksi kauppakeskukseen avataan kymmenisen uutta ravintolaa, kuten Fafa’s, Kotipizza, Jungle Juice Bar ja Arnolds. Osa ravintoloista ja liikkeistä avataan vasta syksyllä.

Herttoniemen suositun Treffi Pub & Bistron omistaja Andy Salomon avaa Hertsiin noin 900 neliömetrin laajuisen Fat Lizard -ravintolan. Muun muassa erikoisoluistaan tunnettu Fat Lizard on jo saanut suosiota Espoon Otaniemessä. Lisäksi Hertsin Fat Lizardilta on vuokrattavissa sauna ja poreallas kauppakeskuksen yläkerroksessa.

Hertsin päiväkodin ja hoivakodin ulkoilualueet suunniteltiin sisäpihalle. Kuva: Kari Pullinen

Ylempiin kerroksiin avataan esimerkiksi Mehiläisen omistama vanhusten palvelukoti, Mainiokoti Herttua. Palvelukodissa on huoneet 60 vanhukselle. Syksyllä aukeaa liikuntapainotteinen, 120 lapselle suunniteltu yksityinen Touhula-päiväkoti.

”Usein vanhusten hoivakodit sijoitetaan vähän syrjään, pois näkyviltä, ja nuoria patistetaan pois kauppakeskuksista lorvimasta. Täällä kaikki ovat saman katon alla yhdessä”, Koskinen sanoo.

Vuoteen 2021 mennessä tontin pohjoisosaan valmistuu kolme kerrostaloa, joihin tulee yhteensä noin 300 asuntoa.

Hoivakodin terassilla asukkaat pääsevät ulos istuskelemaan tai jaloittelemaan. Kuva: Kari Pullinen

Kaikkiaan Hertsissä on vuokrattavaa liiketilaa 23 000 neliötä ja yhteensä noin 50 liikettä. Muihin lähistön kauppakeskuksiin verrattuna se on pienikokoinen.

Esimerkiksi viime syksynä Pasilaan auenneessa Triplan kauppakeskuksessa on kaikkiaan 85 000 neliötä vuokrattavaa liiketilaa ja 250 liikettä. Kalasataman Redissä pinta-alaa on 64 000 neliöitä ja 200 liiketilaa, joista jokainen ei kuitenkaan ole käytössä asiakaskadon vuoksi. Itäkeskuksen Itiksessä liikkeitä on yli 120 ja vuokrattavaa pinta-alaa 115 300 neliötä.

Lue lisää: Mitkä Helsingin seudun kauppakeskuksista menestyvät, mitkä kuihtuvat? Asiantuntijat kertovat

Feodorov uskoo, ettei Hertsillä ole ongelmia menestyä.

”Herttoniemi on voimakkaasti kasvava kaupunginosa. Hertsi vastaa varmasti nimenomaan paikallisten tarpeisiin.”