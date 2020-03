Aamulla ennen yhdeksää kolme- ja nelikymppisiä naisia ja miehiä astelee tasaisena virtana kohti erikoisen näköistä rakennusta Helsingin Punavuoressa, Hietalahden rannalla. Useimmilla on pipo päässä ja tavallinen hupputakki päällä.

Jono sujahtaa uuden toimistotalon lasiovista ”mini-Brysseliksi” kutsuttuun Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA). Korkean atriumpihan ympärillä on kahdeksassa kerroksessa valoisia työhuoneita 650 työntekijälle.

Kemikaalivirasto muutti Vanhan kirkkopuiston laidalta Telakkarantaan vuodenvaihteessa. Asiantuntijoiden arkinen puurtaminen jatkuu, jotta eurooppalaisten terveyttä ja Euroopan luontoa pystyttäisiin suojelemaan kymmenientuhansien tai jopa satojentuhansien kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä.

Kemikaaliviraston palkkalistoilta löytyy ihmisiä lähes jokaisesta EU-maasta. Vain Luxemburg, Kypros ja Kroatia puuttuvat kansallisuuksien listalta.

Suomalaisia on lähes kolmasosa. Toiseksi suurin ryhmä ovat italialaiset. Myös saksalaisia, ranskalaisia, espanjalaisia, kreikkalaisia ja brittejä on hakeutunut innokkaasti töihin yhteen suurimmista Brysselin ulkopuolelle sijoitetuista EU-virastoista.

Kemikaalivirasto muutti vuoden uuteen osoitteeseen vuodenvaihteessa. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Monet kemikaaliviraston työntekijät ovat löytäneet suomalaisen puolison, ja perhe on asettunut pysyvästi pääkaupunkiseudulle. Lapset ovat hoidossa usein kansainvälisissä mutta myös suomalaisissa päiväkodeissa. Kouluasiat ovat myös kunnossa, sillä eurooppalainen koulu on toiminut jo pitkään kilometrin päässä Bulevardilla.

”Helsingissä kaikki on sujunut vallan mainiosti siitä lähtien, kun virasto päätettiin sijoittaa tänne toistakymmentä vuotta sitten”, pääjohtaja Bjørn Hansen kehuu.

Viraston johtaja Bjørn Hansen. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Tummiin farkkuihin pukeutunut tanskalainen vaikuttaa kaikkea muuta kuin EU:n huippuvirkamieheltä, kun hän astelee rennosti katselemaan Hietalahtea.

”Ilmatkin ovat usein kuivemmat kuin sateisessa ja sumuisessa Brysselissä.”

Mutta miten ”mini-Bryssel” sitten alun perin syntyi Helsinkiin?

EU ryhtyi Hansenin mukaan ensimmäisenä maailmassa pohtimaan jo 1960-luvulla, miten voisi suojella kansalaisiaan myrkyllisiltä kemikaaleilta. Silloin todettiin, että koska teollisuus ei ota asiasta vastuuta, pitää EU:n itse ryhtyä keräämään tietoa, luomaan säädöksiä ja lakeja.

”Onhan se parempi, että keskitetään työ yhteen paikkaan, koska pienillä mailla ei ole mahdollisuutta eikä edes varaa tehdä sitä.”

Suomeen kemikaalivirasto tuli vähän kuin vahingossa. Ensin Suomi kilpaili Italian kanssa EU:n ruokavirastosta, mutta hävisi. Lopulta häviö koitui voitoksi, sillä vuonna 2007 Suomen hallitus sai lobattua Helsinkiin ruokavirastoa työntekijämäärällä mitattuna noin kaksi kertaa suuremman kemikaaliviraston.

Parhaillaan ”mini-Bryssel” valmistelee tietokantaa, johon valmistajilla ja maahantuojilla on velvollisuus ilmoittaa ensi vuoden alussa sellaiset tuotteet, joissa on viraston listaamia vaarallisia aineita. Listalla on runsaat 200 kemikaalia, joita voi olla vaikkapa patjoissa tai matoissa.

Ruokasalin seinällä keltaiseksi maalatut siltanosturin osat muistuttavat alueen teollisesta historiasta. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Myös kiertotalous on nousemassa yhä ylemmäs viraston työlistalla. Euroopassa on omasta takaa vähän raaka-aineita, ja senkin vuoksi kierrätystä tarvitaan entistä enemmän.

Ja kun ilmastonmuutosta ja saastumista ryhdytään torjumaan valmistamalla esimerkiksi miljoonia sähköautoja, viraston täytyy selvittää, mitä vaaroja koboltin käytöstä saattaa syntyä akkujen tuotannossa.

Työsarkaa siis riittää. Seurattaviin asioihin kuuluvat jopa tatuoinnit.

”Monella eurooppalaisella on tatuointeja, mutta tatuointiväreissä käytettävistä aineosista ei ole minkäänlaista lakia eikä standardeja. Joidenkin väriaineiden epäillään aiheuttavan syöpää, muutoksia dna:ssa ja laskevan hedelmällisyyttä”, Hansen jatkaa.

Ulkoasultaan ”mini-Bryssel” muistuttaa esikuvaansa EU:n pääkaupunkia, jossa on limittäin ja lomittain vanhaa ja uutta.

Lasista siltaa myöten pääsee kävelemään konferenssi- ja kokouskeskukseen, joka on tehty suojeltuun konepajahalliin. Historiallinen halli valmistui vuonna 1916, ja siellä tehtiin töitä 1980-luvulle asti. Teollisesta historiasta on ravintolasaliin jätetty muistoksi keltaiseksi maalattuja siltanosturin osia.

2010-luvusta taas jää jäljeksi ”black box”, jonka suunnitteli rakennusten kokonaisuudesta vastannut arkkitehtitoimisto L arkkitehdit. Tummaksi hapotetuilla kuparilevyillä verhoiltu rakennelma muistuttaa hieman laivaa, joka sisälle kätkeytyy komitea- ja kokoushuoneita.

Vanha puusepänverstas on säästynyt viraston sisällä. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Toinen vanha tiilirakennus löytyy toimistotalon sisältä. Tuli tuhosi arkkitehti Theodor Höijerin 1890-luvulla suunnitteleman puusepänpajan vuonna 1933, ja korjauksessa siihen lisättiin kolmas kerros. Uusimmassa remontissa uusittiin kaikki ikkunat ja puhdistettiin tiiliseinät.

Kolmannessa kerroksessa avoimen tilan seinään heijastuu satojen valopilkkujen kaunis kirjo. Se syntyy, kun aurinko paistaa talon ulkokuoren teräspintaan porattujen reikien läpi.

Siellä pitävät palaveria assistentit Veneta Nieminen ja Sari Jaanu pitävät palaveria. Bulgarialainen Nieminen löysi kemikaalivirastosta työpaikan kuusi vuotta sitten.

”Kun kerroin suomalaisille appivanhemmille uudesta työpaikasta, he eivät tienneet mitään kemikaalivirastosta. Kuvasin, kuinka se auttaa ihmisiä esimerkiksi kontrolloimalla, etteivät yritykset käytä haitallisia aineita tuotteissa”, Veneta Nieminen kertoo.

Veneta Nieminen ja Sari Jaanu pitävät palaveria. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Hansenin mukaan oikeastaan ainoa asia, joka on aiheuttanut monille viraston työntekijöille jatkuvia hankaluuksia on se, ettei heille ole myönnetty kotikuntaoikeutta Suomessa.

”Vaikka ulkomaalainen on asunut täällä vuosikausia ja on ollut pitkään naimisissa suomalaisen kanssa, häntä ei ole suostuttu rekisteröimään väestörekisteriin.”

Hansenin huoli saattaa hälvetä lähitulevaisuudessa. Korkein hallinto-oikeus teki nimittäin ongelmaan liittyvän ennakkopäätöksen vain muutama kuukausi sitten. Yli kymmenen vuotta virastossa työskennellyt tšekki valitti Helsingin hallinto-oikeuden ja maistraatin kielteisestä kotikuntapäätöksestä ja voitti.

Mieheltä oli evätty kotikuntaoikeus, vaikka hänellä ja hänen saksalaisella puolisollaan on oma asunto ja kesämökkikin Suomessa. Täällä syntyneet lapset käyvät koulua ja puhuvat täydellisesti suomea. Myös perheen isä ymmärtää ja puhuu suomea jonkin verran.