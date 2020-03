Syytteen mukaan Helsingin keskustaan pommi-iskua valmistelleen miehen syyte törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta hylättiin keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa.

Vuonna 1997 syntyneen miehen tavoitteena oli syytteen mukaan iskeä uudenvuodenaattona 2018 väkijoukkoon, jossa olisi ollut paljon ulkomaalaisia ja muslimeja.

”Käräjäoikeus on katsonut asiassa näytön perusteella selvitetyksi, että vastaajalla on ollut ajatuksia ja jonkinasteisia suunnitelmia teon toteuttamisesta. Vastaajalla ei ole kuitenkaan ollut hallussaan toimivaa räjähdettä eikä välineitä sellaisen valmistamiseksi. Hänellä ei ole ollut muutakaan välineistöä teon toteuttamiseksi eikä suunnitelma ole tosiasiassa edennyt hänen sitä koskevia puheita pidemmälle”, käräjäoikeus perustelee tuoretta tuomiota.

Syytettynä oli latvialainen rakennustyöntekijä, joka kertoi esitutkinnan aikana poliisille kannattavansa kansallissosialismia. Hän myös sanoi toivovansa, että eri kulttuurit ja uskonnot eivät olisi samassa paikassa. Hänen mielestään Euroopassa pitäisi olla ”eurooppalainen kulttuuri”.

Esitutkintamateriaalissa syytetyn motiiviksi arvioitiin juuri hänen aatteensa.

Syyttäjä puolestaan katsoi miehen laatineen tapon, murhan, surman tai törkeän pahoinpitelyn tekemistä varten yksityiskohtaisen suunnitelman mainittujen rikosten tekemisestä. Hän oli myös syyttäjän mukaan suunnitellut ottavansa tarvittavia aineksia pommiin työpaikaltaan.

Mies kiisti syytteen.

Käräjäoikeus ei pitänyt näyttöä miehen syyllisyydestä riittävänä.

”Asiassa syytteen puolesta esiin tuodut seikat eivät ole riittäneet osoittamaan, että vastaaja olisi tehnyt laissa tarkoitetun kaltaisen yksityiskohtaisen suunnitelman syytteessä kuvatun teon toteuttamisesta. Rikoksen valmistelua koskevalla säännöksellä ei ole tarkoitettu säätää rangaistavaksi pelkkiä pahoja ajatuksia tai puheita eikä teon pääpiirteittäinen suunnitelma vielä ole riittävä tunnusmerkistön toteuttamiseksi. Käräjäoikeus on myös katsonut, että vaara rikoksen toteutumisesta on tekohetkellä ollut vähäinen. Käräjäoikeus on hylännyt syytteen tältä osin”, käräjäoikeus perustelee vapauttavaa tuomiota.

Käräjäoikeus katsoo, että syyte perustui väitteeseen yksityiskohtaisesta suunnitelmasta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen tekemistä varten.

”Tällöin kysymyksessä täytyy olla konkreettinen, ainakin jollakin tavalla yksilöity teko eikä pelkästään valmius tarpeen tullen tehdä mainitun kaltainen rikos. Rikossuunnitelman kaikkien yksityiskohtien ei tarvitse olla lopullisesti päätetty, mutta yksityiskohtainen suunnitelma edellyttää kuitenkin selvästi enemmän kuin rikoksen pääpiirteittäinen suunnitelma.”

Mies kertoi poliisille harrastavansa veitsiä ja ampuma-aseita. Hän myös myönsi ladanneensa puhelimeensa aineistoa, joka sisältää ohjeita pommin tekemistä varten. Ohjeet olivat julkisten tuomiopapereiden mukaan kirjassa, jonka nimessä on viittaus terrorismiin.

”lhan vaan jotta voisin räjäyttää sen vaikka metsässä ja muistella lapsuusaikoja”, mies sanoi esitutkinnassa syyksi räjähteen rakentamiseen.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen, eli siihen voi vielä pyrkiä hakemaan muutoksia korkeampien oikeusasteiden kautta.

Vaikka syyte törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta hylättiin, sai mies samassa oikeudenkäynnissä sakkorangaistuksen toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta. Mies oli pitänyt hallussaan yleisellä paikalla kääntöveistä, ja tähän rikokseen hän myös myönsi syyllistyneensä.

Mitään sakkoja miehen ei kuitenkaan tarvitse maksaa, sillä oikeus arvioi teon hyvitetyksi esitutkinnan aikaisella vapaudenmenetyksellä. Mies oli kiinniotettuna tai tutkintavankeudessa viikon ajan lokakuussa 2018.