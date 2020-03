Suomessa on määrätty karanteeniin koronavirukselle altistuneita henkilöitä, kuten osa Viikin normaalikoulun oppilaista.

Yhdellä koulun kuudesluokkalaisella pojalla todettiin viime viikolla koronavirustartunta, minkä vuoksi koululla noin sata ihmistä on altistunut virukselle. Altistuneiden joukossa on myös opettajia.

Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoi, ettei uusia koronatapauksia ollut todettu Husissa keskiviikkoiltapäivään mennessä. Suomessa on tutkittu jo yli 200:n näytteenottokriteerit täyttävän potilaan näytteet.

”Näin ollen voidaan ajatella, että karanteeni on toiminut toivotulla tavalla”, Turpeinen sanoo.

Turpeinen kertoo kuitenkin, että sosiaalisessa mediassa on liikkunut huhuja, että Viikin alueelta 2–4 nuorta olisivat liikkuneet erään kaupan alueella ja kertoneet, että heidän pitäisi olla karanteenissa.

”Ohjeistus on, että karanteenissa ollaan kotona, ulkona voi käydä ulkoiluttamassa koiraa tai pyörälenkillä, mutta esimerkiksi kauppaan ei pidä mennä ettei altista muita ihmisiä.”

Turpeisen mukaan kaikille perheille on soitettu karanteenin alkaessa henkilökohtaisesti ja annettu ohjeet. Huhuihin ei ole voitu reagoida, koska nuorten henkilöllisyys ei ole tiedossa, kertoo Turpeinen.

The New York Times kertoo tapauksesta, jossa mies oli määrätty karanteeniin, mutta päätti silti osallistua täynnä olevaan musiikkitapahtumaan. Kolme päivää myöhemmin hänellä vahvistettiin koronavirus. Myöhemmin koronatartunta vahvistettiin myös toiselta henkilöltä, joka oli ollut miehen kanssa tekemisissä.

Ihmetystä on aiheuttanut se, miksi osa Viikin normaalikoulun oppilaista ja opettajista määrättiin karanteeniin, mutta karanteenissa olevien perheitä ei.

”On altistuneita, kuten nämä karanteenissa olevat oppilaat, ja sitten on altistuneille altistuneita, kuten heidän perheenjäsenensä. On katsottu, että heidän kohdallaan riski on niin pieni, että heidän ei ole tarvetta jäädä kotiin.”

Noin sata Viikin normaalikoulun oppilasta määrättiin karanteeniin viime sunnuntaina. Koronaviruksen itämisajaksi on arvioitu 2–12 päivää, THL:n mukaan se on keskimäärin noin viisi päivää. Itämisajalla tarkoitetaan aikaa tartunnan saamisen ja oireiden puhkeamisen välillä.

Helsingin Uuden lastensairaalan pihapiirissä aloitettiin maanantaina palvelu, jossa otetaan koronavirusnäytteitä lapsipotilailta.

Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä seitsemän koronatapausta. Kaikki tapaukset ovat olleet tähän mennessä lieviä.