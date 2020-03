Pienet yksityiset päiväkodit ovat Helsingissä hankalassa tilanteessa ja kaikkein pienimmät saattavat jopa joutua lopettamaan talousvaikeuksien vuoksi.

Näin arvioi Helsingin Montessori-yhdistyksen toiminnanjohtaja Virpi Mustila.

Helsinkiläispoliitikot pohtivat parhaillaan uudelleen palvelusetelin tuomista varhaiskasvatukseen. Asiaa käsittelevä selvitys jätettiin tiistain kokouksessa pöydälle.

Mustila sanoo, että palvelusetelin tuoma hyöty pienille toimijoille on kiinni siitä, millaisia ehtoja siihen tarkemmin lopulta liitetään.

Hän pitää kuitenkin pahimpana mahdollisuutena pattitilannetta. Jos Helsinki ei ota käyttöön palveluseteliä eikä muuta nykyisen yksityisen hoidon tuen kuntalisää merkittävästi, pienet toimijat ovat pulassa. Kustannukset ovat kasvaneet, mutta tuloja on vaikea kasvattaa.

Helsingin Montessori-yhdistyksellä kuusi pientä päiväkotia. Yhdistys edustaa siinä mielessä hyvin perinteisiä helsinkiläisiä yksityisiä päiväkoteja, että sen taustalla on tietty erikoistunut pedagogiikka, se ei tavoittele voittoa ja se on toiminut vuosikymmeniä.

Se on siis erilaisessa asemassa kuin viime vuosina runsaasti markkinoita vallanneet isot päiväkotiketjut. Helsingissä on myös paljon vieläkin pienempiä yksityisiä, joissa samalla yrittäjällä on vain yksi tai kaksi päiväkotia.

”Pienillä toimijoilla on suuria vaikeuksia järjestää enää kannattavaa toimintaa, koska kustannukset kohoavat. Enkä tarkoita kannattavalla toiminnalla tässä sitä, että pitäisi tehdä suurta voittoa. Vaan että pitäisi pitää pää veden pinnalla”, Mustila sanoo.

Eniten päiväkodin talouteen vaikuttavat palkat. Yksityisillä ne ovat julkista puolta pienempiä, mutta kaupungin rekrytointiongelmien vuoksi tekemät yleistä tasoa suuremmat palkankorotukset luovat lisää painetta palkankorotuksiin myös yksityiselle puolelle.

Mustila sanoo, että rekrytointiongelmat ovat tietysti samoja yksityisilläkin. Hänen mielestään henkilöstö myös ansaitsee parempaa palkkaa. Myös tiloihin ja ruokaan menee aiempaa enemmän rahaa.

Kun kuntalisään ei ole Helsingissä tehty hetkeen isoja korotuksia, ainoa paikka hakea lisää tuloja on vanhempien kukkaro.

”Sieltä ei voi ottaa loputtomiin. Nytkin meillä kolme vuotta täyttäneestä lapsesta jää perheelle itse maksettavaa 464 euroa”, Mustila sanoo. Korkein mahdollinen maksu kunnallisessa päiväkodissa on nyt 289 euroa.

Mustila ei kannata varauksetta minkälaista palveluseteliä tahansa, mutta hänestä palvelusetelin vaikutukset pitää Helsingissä selvittää tarkasti.

”Olen pragmaattinen. On järkevää selvittää, miten pystyttäisiin rakentamaan riittävän oikeudenmukainen malli.”