Suomessa on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa, joista yksi on Uudellamaalla, yksi Etelä-Karjalassa ja yksi Pohjois-Pohjanmaalla.

Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 15 koronavirustartuntaa.

Husissa on todettu kymmenes koronavirustartunta työikäisellä mieshenkilöllä. Hänen tartuntansa on peräisin Pohjois-Italiasta.

Sairastunut on hyväkuntoinen ja hän kotiutui näytteenoton jälkeen. Husin mukaan hänet on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona. Altistuneet ovat tiedossa ja heihin on oltu yhteydessä.

Husin alueella ollaan edelleen tilanteessa, jossa tartuntoja pyritään rajaamaan tunnistamalla tapaukset ja selvittämällä altistuneita ja tartuntaketjuja, kerrotaan Husin tiedotteessa. Viranomaisten toiminnan tavoitteena on estää tai ainakin viivästyttää epidemian alkamista, koska nyt meneillään olevat muut hengitystieinfektiot, kuten influenssa rasittavat terveydenhuoltoa.

Myös Etelä-Karjalassa koronaviruspotilas on saanut tartunnan Pohjois-Italiasta.

Potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin mukaan tartunnalle on altistunut tämän hetkisen tiedon mukaan kolme lähikontaktia. Lähikontaktit on asetettu karanteeniin.

Pohjois-Pohjanmaalla tartunnan saanut on epidemia-alueelta palannut matkailija, kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa. Potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Mahdollisesti tartunnalle altistuneita lähikontakteja kartoitetaan parhaillaan.

Torstaina Suomessa todettiin viisi uutta koronavirustartuntaa, joista kolme oli Uudellamaalla, yksi Pirkanmaalla ja yksi Kanta-Hämeessä.

Suomessa oli tutkittu torstaihin mennessä noin 360:n näytteenottokriteerit täyttävän potilaan näytteet.

Näytteet otetaan potilailta, jotka täyttävät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin ja THL:n näytteenottokriteerit.

Kriteereihin kuuluu, että henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta, ja että henkilö on matkustanut Manner-Kiinassa, Etelä-Koreassa, Iranissa tai Italiassa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua tai ollut lähikontaktissa varmistetun koronapotilaan kanssa.

HUS tiedotti torstaina, että myös Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa on otettu käyttöön palvelu, jossa koronavirusnäytteet voidaan ottaa potilailta sairaaloiden ambulanssihallissa. Näytteet otetaan potilaasta suoraan autosta. Palvelu aloitettiin Helsingin Uudessa lastensairaalassa alkuviikosta.

