Vuonna 1964 syntynyt mies on saanut rikostuomion siitä, että hän riuhtoi 11-vuotiaan pojan väkisin autonsa kyytiin Helsingin Pihlajistossa.

Tuomio vapaudenriistosta sekä kahdesta kunnianloukkauksesta annettiin Helsingin hovioikeudessa perjantaina. Kunnianloukkaukset tapahtuivat eri yhteydessä kuin vapaudenriisto, mutta toinen uhreista on sama molemmissa rikoksissa. Myös toinen uhreista on lapsi, minkä lisäksi hän on vapaudenriiston uhrin veli.

Rikokset tapahtuivat vuonna 2015.

Maaliskuussa 2015 tehdyssä vapaudenriistossa mies oli ottanut 11-vuotiasta poikaa kaulasta ja vaatteista kiinni ja heittänyt tämän autonsa sisälle. Pojan pää osui tilanteessa auton ikkunaan ja kattoon, mistä aiheutui kipua.

Mies kuljetti pojan tämän kotiovelle.

Kunnianloukkaukset tapahtuivat kaupan pihassa Pihlajistossa joulukuussa 2015. Mies muun muassa haukkui vapaudenriiston uhria ja tämän veljeä rasistisesti ja uhkaili näitä palasiksi leikkaamisella.

Syytetty kiisti syyllistyneensä rikoksiin. Mies kertoi vain selvittäneensä kuulemiaan puheita, joiden mukaan hänen noin 10-vuotiasta poikaansa olisi pahoinpidelty. Yksi pahoinpitelijöistä oli miehen mukaan poika, joka sittemmin päätyi hänen autonsa kyytiin. Mies kertoi oikeudessa pojan nousseen autoon vapaaehtoisesti.

Miehen kertomusta ei kuitenkaan pidetty uskottavana käräjillä eikä sen enempää hovioikeudessakaan. Asian käsittely jatkui hovioikeudessa, koska mies valitti käräjäoikeudessa saamastaan 40 päivän ehdollisesta vankeusrangaistuksesta ja 40 päiväsakosta.

Hovioikeus piti tuomion syyksi luettujen rikosten osalta ennallaan, mutta lievensi rangaistusta hieman. Hovioikeuden mielestä oikeudenmukainen rangaistus vapaudenriistosta ja kahdesta kunnianloukkauksesta oli kyseisessä tapauksessa 60 päiväsakkoa. Siitä kertyy tuomitun tuloilla maksettavaa 360 euroa.