Mies on tuomittu kahdeksaksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen tapauksessa, johon liittyy rakennuksen käyttäminen luvatta turvapaikanhakijoiden majoittamiseen ja pohjavesialueella sijaitsevan järvenrannan tuhoaminen Kirkkonummella.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee, että mies puuhasi laittomin keinoin ”pakolaiskeskustoimintaa”. Viranomaiset havaitsivat asian vuonna 2015, jolloin Suomeen saapui Euroopan pakolaiskriisin vuoksi ennätysmäärä turvapaikanhakijoita.

Ylimääräisessä palotarkastuksessa Aavarannan silloiseen vastaanottokeskukseen havaittiin, että kokoontumispaikaksi tarkoitettuja tiloja käytettiin jo majoitusrakennuksena.

”Kirkkonummen johtavan rakennustarkastajan 23.10.2015 tekemällä päätöksellä on määrätty, että rakennuksien luvanvastainen käyttö on lopetettava, luvattomasti aloitettua rakennustyötä ei saa jatkaa ja työt on pidettävä keskeytettynä”, käräjäoikeuden asiakirjoissa kerrotaan paljastumisen jälkeisistä seurauksista.

Majoitustoiminnan vuoksi alueella oli muun muassa suihkukontteja.

Luvattomalla työmaalla oli tuomion mukaan myös turmeltu ympäristöä törkeästi. Tuho oli aiheutettu länsimetron työmaalta ilmaiseksi saadulla louheella.

”Kiviainesta on tilattu suhteessa liian iso määrä liian pieneen ja maapohjaltaan heikkorakenteiseen paikkaan rinteessä Vitträsk-järven rannalla, mistä syystä maapohja ei ole kestänyt kiviaineksen painoa. Rantaan johtanut rinne on sortunut maamassojen painosta Vitträsk-järveen siirtäen rantaviivaa 40–60 metriä vesialueen suuntaan kahdella kiinteistöllä siinä vaiheessa, kun kiviainesta oli ehditty ajaa paikalle noin 7 000 kuutiota eli noin 1 000 autokuormaa”, syytteessä kerrotaan.

Syytteen mukaan sortuma estää rannan käytön uimiseen ja kalastukseen, sillä ranta-alueella on erittäin vaarallista liikkua maaperän sortumavaaran, suurien korkeusvaihteluiden sekä noin 80:n osittain kaatuneen tervalepän vuoksi.

”Ranta on tällä hetkellä käyttökelvoton ja epästabiilisuutensa vuoksi suorastaan vaarallinen”, tuomiossa todetaan.

Vuonna 1971 syntynyt mies ilmoitti ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä tunnustavansa rikokset. Hän luopui oikeudestaan puolustautua rikosväitettä vastaan, joten asiaa käsiteltiin tunnustamisoikeudenkäynnissä.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi viime viikolla antamassaan tuomiossa miehen syyllistyneen rakentamisrikkomukseen ja törkeään ympäristön turmelemiseen. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Vahingonkorvausasia jäi vielä ratkaisematta. Syytetty kiisti asianomistajana olleen kiinteistönomistajan Aavaranta oy:n vahingonkorvausvaateet, joten niiden osalta asiaa ei voinut ratkaista tunnustamisoikeudenkäynnissä.