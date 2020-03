Helsingissä Käpylässä Yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaiset pettyivät karvaasti, kun Helsingin kaupunki päätti kieltää espanjalaisen vaihtoryhmän vierailun koronaviruksen takia.

Vanhemmat saivat asiasta ilmoituksen maanantaina, viikkoa ennen ryhmän saapumista.

Kyseessä on koulun perinteinen kulttuurivaihto. Kymmenen espanjalaista nuorta Madridista ja heidän valvojansa olivat tulossa viikoksi Helsinkiin. Myöhemmin kymmenen nuoren Yhtenäiskoulusta oli tarkoitus mennä vierailemaan Espanjaan.

”Tarkoituksena on, että nuoret yöpyvät perhemajoituksissa, käyvät museoissa, viettävät aikaa ja tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin yhdessä”, kertoo Saara Hietamäki, yksi Yhtenäiskoulun vanhemmista.

Pettymys oli Hietamäen mukaan suuri: kaikki suunnitelmat olivat tehty valmiiksi, ohjelman vierailukohteet ja ruokailut varattu.

”Tosi tylsä juttu. Ihmetyttää tämä koronaviruksen aiheuttama hysteria”, Hietamäki sanoo.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kertoo, että kaupunki on kieltänyt ainakin maaliskuun ajaksi kaikki oppilasvaihdot, myös omien oppilaiden leirikoulumatkat ulkomaille. Kielto koskee epidemia-alueiden lisäksi kaikkia muitakin maita.

”Se on ikävää, valitettavaa ja harmillista, mutta me lähdemme siitä, että meillä on vastuu oppilaista emmekä voi vaarantaa heidän terveyttään.”

Pohjolaisen mukaan se olisi myös opettajille liian suuri vastuu. Myös Espanjasta tulevia oppilaita täytyy ajatella.

”Helsingissä on kuitenkin todettu tartuntoja ja oppilaita on karanteenissa. Emme mitenkään voi tietää varmaksi, etteikö mitään tapahtuisi”, Pohjolainen sanoo.

Pohjolainen viittaa karanteenissa olevilla oppilaille noin sataan Viikin normaalikoulun oppilaaseen, jotka määrättiin karanteeniin noin viikko sitten. Yhdellä koulun kuudesluokkalaisella pojalla todettiin koronavirustartunta viime viikolla, minkä vuoksi noin sata ihmistä on altistunut virukselle.

Espanja ei ole epidemia-aluetta, joten lentoyhtiöt eivät korvaa peruutettavia lentolippuja. Pohjolaisen mukaan kaupunki tarkastelee nyt, miten korvausten kanssa menetellään.

”Tämä on uusi asia kaikille, joten asiaa selvitetään.”

Se, sallitaanko oppilasvaihtoja tuonnempana keväällä, ratkeaa myöhemmin. Kaupunki seuraa koronavirustilanteen kehittymistä ja terveysviranomaisten ohjeita.

Myös Espanjan päässä ollaan oltu pettyneitä peruuntuneesta matkasta. Yhtenäiskoulun rehtori Sari Sola kertoo kuitenkin, että kyseessä on Madridissa iso koulu, joka tekee paljon kansainvälistä yhteistyötä ja tämänhetkinen poikkeustilanne ymmärrettiin.

”Tällä hetkellä kaikkialla Euroopassa ollaan todella varovaisia koululaisten liikkumisen suhteen”, Sola kertoo.

”Tilanne on nyt tällainen eikä sille voida yhtään mitään.”

Rehtori kertoo, että jos tilanne vain helpottaa, niin koulu järjestää uuden mahdollisuuden kansainvälisille vaihdoille.

”Madridilaisten kanssa on puhuttu, että olemme tilanteen selkeytyessä valmiita ottamaan heidät vastaan lyhyelläkin aikataululla.”

Rehtorin mukaan opettajat ovat suhtautuneet suunnitelmien muutokseen ymmärtäväisesti, vanhemmat ovat olleet enemmän harmissaan. Oppilaat ovat luonnollisesti myös pettyneitä ja toivovat, että vierailu saadaan toteutettua vielä tämän vuoden aikana, Sola lisää.

”Uskon, että hekin kyllä ymmärtävät tilanteen. Teemme kansainvälistä yhteistyötä aina niissä puitteissa, kuin on mahdollista. Välillä joudutaan vain hyväksymään tällaiset järjestelyt.”