Uusgotiikkaa edustava linnamainen katujulkisivu on suojeltu. Se on säilynyt hyvässä kunnossa. Kuva: Jussi Helttunen

Helsingin Ullanlinnassa sijaitseva vanha linnamainen arvotalo saa uudet isännät ensi joulun tienoilla. Silloin uudet linnanherrat pääsevät muuttamaan sisään todella ”kovan rahan” asuntoihin, joiksi Lähetyskirkon toimistotiloina viimeksi toiminut rakennus muunnetaan. Suuri korjausurakka käynnistyi viime vuonna.

Hienossa paikassa Tähtitorninmäen kupeessa lähellä Helsingin keskustaa sijaitseva rakennus valmistui alun perin kahdessa osassa vuosina 1900 ja 1906. Rakennus pystytettiin Suomen Lähetysseuralle juuri asuinkäyttöön. Myöhemmin talo muutettiin toimistotiloiksi. Rakennuksen toisessa päässä on myös kirkkosali, joka jää edelleen siihen käyttöön.

Rakennus on arkkitehtonisesti poikkeuksellinen torneineen, lyijylasikoristeineen ja sisäänkäynneille johtavine siltoineen. Arkkitehti Karl August Wreden suun­nittele­man talon puhtaaksi muurattu punatiilinen katu­julki­sivu edustaa uusgotiikkaa ja sisäpihan rapattu julkisivu jugendia.

Asuntojen sisäkatot levytetään ja maalataan. Kuva: Jussi Helttunen

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-1. Suojelu koskee katujulkisivua, vesikattoa, porrashuoneita sekä rakennuksen kahta kaakeliuunia.

Suojelumääräys ei ole kuitenkaan aiheuttanut juuri päänvaivaa rakentajille ja rakennuttajalle, jotka kiittelevät yhteistyön museoviran­omaisten kanssa sujuneen hyvin.

Toimintaa suojeluvaateiden kanssa esimerkiksi katujulkisivun osalta helpottaa se, että julkisivu on säilynyt melko hyvässä kunnossa eikä siten vaadi suuria toimenpiteitä.

”Korjaamme vain vähän rapautuneita tiiliä”, pääurakoitsija Rakennus Aholan vastaava työnjohtaja Jari Vitikainen sanoo.

”Koneellisen ilmanvaihdon takia julkisivuun tulee raitisilmaventtiilit. Siinä on ollut vähän jumppaa, että olemme löytäneet alkuperäisen mukaiset venttiilit”, projektin johtajana ja tilaajan rakennuttajakonsulttina kohteessa toimiva Juuso Rautkylä kertoo.

Nyt ehdolla on jo neljäs venttiilimalli. Helsingin kaupunginmuseon pitää kuitenkin vielä antaa hyväksyntänsä mallille.

”Nyt olemme jo päässeet arkkitehdistä eteenpäin. Hän on jo hyväksynyt tämän mallin”, Rautkylä jatkaa.

Myös talon suojellut porrashuoneet kunnostetaan. Erityisen hienoja koristemaalauksia porrashuoneissa ei ole, mutta sopiva värisävy kartoitetaan laboratoriotutkimuksissa.

Julkisivun puolen ikkunoista löytyy koristeluja. Kuva: Jussi Helttunen

”Porrashuoneista on raaputettu talossa historian saatossa käytetyt värisävyt esille”, Rautkylä kertoo.

”Niitä vielä sovelletaan tässä parin viikon päästä. Alamme kokeilemaan ja hyväksyttämään niitä kaupunginmu­seolla”, Vitikainen sanoo.

Porrashuoneiden lattioissa on mosaiikkibetonia ja laattoja. Ne kunnostetaan niiltä osin kuin on tarpeen.

Taloon tulee myös uusia käytäviä, jotka liitetään vanhoihin porrashuoneisiin. Uusien käytävien lattiat päällystetään mosaiikkibetonilla.

Vanhassa talossa talotekniikan reititykset aiheuttavat yleensä omat vaikeutensa, mutta suurempia ongelmia ei niidenkään suhteen ole ollut.

”Reitityksiä on jouduttu vähän hakemaan, kun siellä on ollut vanhoja hormeja, jotka toimivat osittain poistoilmahormeina. Kanavia on jouduttu siirtelemään ja viemään vähän eri reittejä kuin oli alun perin arvioitu”, Vitikainen sanoo.

Taloon tulee nyt koneellinen ilmanvaihto, mutta se ei ollut itsestään selvä valinta.

”Yritimme alkuun luvittaa tätä painovoimaisena. Rakennusvalvonnan puolelta oli tullut sellaista indikaatiota, että se olisi hyvä juttu, mutta taloteknisten määräysten täyttäminen osoittautui lopulta mahdottomaksi ja ilmanvaihtojärjestelmä muutettiin sitten koneelliseksi”, Rautkylä kertoo.

Kirkolle kuuluvassa tilassa on koristeellinen ikkuna. Kuva: Jussi Helttunen

Talon rakenteet ovat olleet pääosin hyvässä kunnossa. Suuria yllätyksiä ei Vitikaisen mukaan ole tullut vastaan.

”Täällä on puuvälipohjat, ja niissä on ollut lahovaurioita. Niitä on jouduttu uusimaan.”

Lahovau­rioita oli Rautkylän mukaan kuitenkin jopa odotettua vähemmän.

”Joillain on tapana jättää välipohjat koskematta, mutta rakennuttajalla oli alusta saakka mielessä, että ne avataan ja putsataan. Varsinkin kun ilmanvaihto menee koneelliseksi, niin koskaan ei tiedä, mitä se imaisee vanhoista välipohjista, kun niitä joudutaan kuitenkin sorkkimaan märkätilojen kohdalta”, hän sanoo.

”Jo ostovaiheessa availtiin välipohjia ja katsottiin kriittisiä paikkoja, jos välipohjapalkit ovat ottaneet osumaa. Kriittisin paikka on se, jossa ne liittyvät ulkoseinärakenteeseen. Mutta kun niitä availtiin, ei sieltä oikeastaan löytynyt mitään.”

Sen sijaan tarkastelussa löytyi haitta-aineita. Vitikainen kertoo, että katutason lattiatasossa oli ratakiskojen varassa tiilimuurausholveja, joissa oli käytetty sen aikakauden mukaisena kosteus­eristeenä niin sanottua pikisivelyä eli kreosoottia. Siitä haihtuu ilmaan terveydelle haitallisia PAH-yhdisteitä.

”Kreosootti on nyt putsattu pois. Lisäksi tehtiin vielä kapselointi, etteivät tiileen imeytyneet hajut leviäisi sieltä ilmaan”, Vitikainen sanoo.

Työmaainsinööri Hanna Kyöstilä Rakennus Aholasta lisää, että kyseessä oli ikään kuin ”tuplavarmistus”.

Yleisesti ottaen suositellaan, että korjauksissa vanhat kivihiilipikeä ja muita PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit pitäisi ensisijaisesti pyrkiä poistamaan. Rautkylä kuitenkin muistuttaa, että aikoinaan nestemäisessä muodossa siveltyä bitumia on yleensä käytännössä mahdotonta poistaa täysin purkamatta rakenteita kokonaan.

Kiinnostava yksityiskohta rakennustöissä liittyi parvekkeiden kantavuuteen.

”Vanhat parvekkeet näyttivät vähän siltä, että uskaltaako niille mennä ollenkaan”, Jari Vitikainen kertoo.

”Rakennesuunnittelija oli myös ammattinsa puolesta huolestunut niistä ja laski, kuinka paljon niitä pitää kuormittaa nykykoodin mukaisesti”, Rautkylä sanoo.

Tämän jälkeen asia tarkistettiin koekuormituksella. Käytännössä se tehtiin niin, että parvekkeiden alle rakennettiin telineet, joiden kautta parvekkeille lastattiin hiekkasäkkejä.

”Sitten laskettiin painumat, mutta eivät ne painuneet mihinkään”, Vitikainen kertoo.

Tämä tyydytti Rautkylän mukaan myös rakennesuunnittelijaa.

Suojellussa portaikossa on kauniita yksityiskohtia. Kuva: Jussi Helttunen

Taloon tulee yhteensä 26 asuntoa, joista vielä myynnissä olevien neliöhinnat nousevat jopa 15 000 euroon.

Rakennuttaja Innopro Investin toimitusjohtaja Christian Wikström ei halua sanoa tarkkaan korjaustöiden kustannusarviota mutta valottaa asiaa sen verran, että kustannukset nousevat yli 10 miljoonan euron, mutta jäävät alle 15 miljoonaan.