Helsinkiläisellä Lauttasaaren ala-asteella asetettiin sunnuntaina kotikaranteeniin kahden kolmosluokan oppilaat ja henkilökunnan jäseniä kahdeksi viikoksi. Yhteensä koronavirukselle altistuneita karanteeniin asetettuja on noin 60 yhdellä kaupungin suurimmista kouluista.

Koulukaranteeni on Helsingissä toinen: viikko sitten osa koululaisista päätyi karanteeniin Viikin normaalikoulussa, joka kuuluu Helsingin yliopistolle.

Pirkanmaalla Kangasalla päätettiin sen sijaan sunnuntaina sulkea koko Pitkäjärven koulu. Päätökseen vaikutti se, että opettajista merkittävä osa oli altistuneita ja opetusta siten vaikea järjestää, vaikka kaikki oppilaat eivät altistuneita olleetkaan.

Pitkäjärven yläkoulu Kangasalla suljettiin kokonaan opettajien koronavirusaltistumisen vuoksi. Kuva: Kalle Parkkinen / Lehtikuva

Missä menee siis raja, milloin koko koulu pitää sulkea ja milloin vähempikin riittää?

”Altistuneiden määrän arvioiminen on aina terveysviranomaisten tehtävä. Siitä arviosta on sitten kiinni, milloin koulu on tartuntavaaran vuoksi suljettava kokonaan”, sanoo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Helsingissäkin voisi teoriassa syntyä tilanne, jossa opettajia olisi liian suuri osa poissa opetuksen järjestämiseksi ja koulu pitäisi sulkea tästä syystä.

”Silloin saattaisimme päättää koulun sulkemisesta pariksi päiväksi eli kunnes asia saadaan järjestettyä. Tällaista ei ole vielä tullut eteen meillä, mutta tähänkin on varauduttu.”

Opetushallitus kehottaa ohjeissaan miettimään myös tilannetta, jossa oppilas tai henkilökunnan jäsen sairastuu kesken koulupäivän. Pohjolainen sanoo, että tällöin sairastunut tietenkin lähtee koulusta pois. Muuten ei tapahdu heti mitään dramaattista, koska koulu ei pysty itse diagnosoimaan, mikä oireet aiheuttaa.

”Pyrimme tiedottamaan asioista mahdollisimman nopeasti, kun tiedotettavaa on. Ymmärrämme ihmisten huolen, kun on omista lapsista kysymys”, Pohjolainen sanoo.

Helsingin kouluissa ei myöskään ole mahdollisuutta olla vapaaehtoisesti kotona, jos vaikka oireeton opettaja olisi juuri ollut Italian-matkalla. Monissa yrityksissä tällaisia käytäntöjä on luotu.

”Me noudatamme tässä terveysviranomaisten ohjeita. Oireeton matkailija voi käydä töissä normaalisti.”

Viikin normaalikoulun käytävää maanantaina 2. maaliskuuta. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Kun helsinkiläislapsi on karanteenissa, hän saa koulutehtävät Wilman kautta. Helsingin kouluissa on myös sähköisiä järjestelmiä, jotka sopivat etäopiskeluun tietokoneen tai älypuhelimen kautta.

Karanteeni voi pisimmillään kestää kaksi viikkoa. Pohjolainen lupaa, että tämän jälkeen tarjotaan tukiopetusta vaikka koko luokalle, jos sitä tarvitaan.

”Tarve riippuu siitä, miten hyvin opiskelu kotona on edennyt. Kun kyse on vain kahdesta viikosta, osa luultavasti pystyy etenemään normaalisti, osa tarvitsee enemmän tukiopetusta.”

Opetushallituksen ohjeissa sanotaan, että viimeisenä keinona menetetyt koulupäivät voivaisiin korvata lisäämällä työpäiviä esimerkiksi lukuvuoden loppuun. Pohjolainen ei pidä maksimissaan kahden viikon poissaoloa vielä niin pahana tilanteena, että tätä tarvitsisi harkita. Jos tilanne vaikeutuu, päätös tehtäisiin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Entä jos karanteeni osuisi lukioon, kun ylioppilaskirjoitukset ovat juuri alkaneet? Sairastuneen abiturientin kokeet tietenkin siirtyisivät. Karanteeniin joutuneille oireettomille sen sijaan Helsingissä järjestettäisiin jokin tapa suorittaa koe turvallisesti.

”Tällaista tilannettahan meillä ei vielä ole. Mutta jos olisi, ylioppilaskirjoitukset pyrittäisiin järjestämään karanteenissa oleville poikkeusjärjestelyin.”