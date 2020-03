Tiistaina Suomessa ilmoitettiin jälleen uusista koronavirustartunnoista. Tartuntoja on tähän mennessä varmistunut 40.

Suurin osa Suomessa todetuista tartunnoista on ollut tähän asti lieviä. Tartunnan saanut on ollut joko itse juuri matkalla tai saanut tartunnan suoraan matkailijalta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on varmistunut kolme uutta tartuntaa. Kaikki ovat työikäisiä. Kaksi tartunnan saanutta miestä olivat molemmat olleet matkalla Italiassa, toinen heistä myös Itävallassa.

Kolmas tartunta on todettu työikäiseltä naiselta, jolla on ollut kontakti Pohjois-Italiasta palanneeseen ihmiseen. Kaikki tartunnan saaneet ovat olleet kotieristyksessä näytteiden oton jälkeen, mahdollisia altistuneita selvitetään. Yhteensä Husin alueella on todettu 20 tartuntaa.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on todettu järjestyksessä toinen koronavirustartunta alueella.

Tartunnan saanut alkoi oireilla paluulennolla Pohjois-Italiasta. Hän on työikäinen, hyväkuntoinen ja erityksessä kotonaan.

Hänen tartunnalle altistuneet perheenjäsenensä ovat kotonaan karanteenissa. THL selvittää muita mahdollisesti altistuneita.

Varsinais-Suomessa on todettu tartunta muutama päivä sitten Suomesta Italiaan saapuneelta työikäiseltä mieheltä.

Yksi lähikontakti on määrätty karanteeniin, muita mahdollisesti altistuneita etsitään. Kyseessä on toinen todettu tartunta alueella.

Kanta-Hämeessä on todettu tartunta riihimäkeläisellä naisella, joka palasi Pohjois-Italiasta lauantaina. Nainen ja hänen matkalla mukana ollut puolisonsa ovat olleet matkalta paluunsa jälkeen vapaaehtoisessa karanteenissa kotonaan, niinpä muita lähikontakteja Suomessa ei ole.

Puolison tilaa seurataan edelleen, vaikka hänet onkin testattu koronaviruksen suhteen negatiiviseksi. Nainen on hyvävointinen, joten pariskunta pysyttelee edelleen kotonaan. Tartunta oli alueella kolmas.

Pohjois-Karjalassa on myös todettu tartunta, ensimmäinen alueella. Myös tämä sairastunut on hyväkuntoinen työikäinen, eristyksessä kotonaan ja saanut tartunnan matkalla Italiassa. Mahdollisia altistuneita selvitetään.

Maanantaina uusia tartuntoja ilmoitettiin Keski-Suomen, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vetosi ihmisiin, jotta he muistaisivat suojella vanhuksia ja muita riskiryhmiin kuuluvia. Vähänkään nuhaisena ei pidä vierailla esimerkiksi isovanhempien luona, sairaalassa tai hoivakodissa.

Koronan vuoksi koululaisia on määrätty karanteeniin Helsingissä ja Kangasalla yläkoulu suljettiin kokonaan. Forssassa kansalaisopiston kurssilla olleita määrättiin maanantaina karanteeniin.