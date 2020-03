Keskiviikkona on jälleen varmistunut uusia koronavirustartuntoja Suomessa.

Yhteensä tartuntoja on nyt tiedossa 57 eli tartuntojen määrä on kasvanut vuorokaudessa ainakin seitsemällätoista. Kaikki tartunnat Suomessa eivät ole tältä päivältä välttämättä vielä tiedossa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on todettu yksitoista uutta koronavirustartuntaa.

Kuusi on työikäisiä naisia, neljä työikäisiä miehiä ja yksi lapsi. Kaikki ovat kotonaan eristyksissä. Yhteensä Husissa on nyt todettu 32 tartuntaa.

Hus ei keskiviikkona erittele tarkemmin, mistä kukin tartunta on saatu. Osa tutkimustuloksista on valmistunut vasta aamuyöstä, joten tartuntojen alkuperää ja mahdollisia altistumisia selvitellään parhaillaan.

Pirkanmaalla yksi tartunnan saanut on Kangasalan Pitkäjärven koululla altistunut yläkoululainen. Kaksi muuta ovat aikuisia ja matkailleet Pohjois-Italiassa.

Sairastunut oppilas on ollut kotikaranteenissa sunnuntaista lähtien. Lauantaina hän kävi rippikoululaisten kokoontumisessa. Kokoontumisen osallistuneet 89 rippikoululaista, 13 isosta, kaksi seurakunnan työntekijää ja kaksi muuta henkilöä asetetaan karanteeniin. Suurin osa altistuneista on Kangasalta. Suurin osa on tavoitettu, mutta ei vielä aivan kaikkia.

Kuudella altistuneella on lieviä oireita, heidät testataan. Muiden oireita seurataan. Aikuisten tartunnan saaneiden ei uskota Suomessa altistaneen ketään.

Pitkäjärven koulu suljettiin jo aiemmin. Nyt karanteenissa olijoita on toisellakin yläkoululla eli Pikkolan koululla, kertoi aiemmin Yle.

Kaikilla tähän mennessä koronavirukseen sairastuneilla pirkanmaalaisilla tauti on ollut lievä tai erittäin lievä.

Varsinais-Suomessa on varmistunut kolmas tartunta. Tartunnan saanut on Tirolista matkalta saapunut työikäinen mies, joka on muutamia päiviä sitten palannut Suomeen.

Potilaan vointi on hyvä, hän on kotonaan eristyksessä. Neljä lähikontaktia on määrätty karanteeniin, muita mahdollisesti altistuneita selvitetään parhaillaan.

Forssan seudulla Kanta-Hämeessä on todettu tartunta miehellä, joka on altistunut virukselle Wahren-opistossa, missä myös aiemmin tartunnan saanut oli oleskellut.

Tuoreen varmistuneen tartunnan saanut on tosin myös matkaillun Itävallan epidemia-alueella helmikuun lopussa. Mies voi hyvin ja oireet ovat jo lievittymässä. Kolme lähikontaktia on määrätty kotikaranteeniin, muita altistuneita selvitetään.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä on keskiviikkona saatu tieto uudesta tartunnasta Pohjois-Italiassa käyneellä potilaalla.

Potilas on kotonaan eristyksissä, mutta hyvässä kunnossa. Tartunnalle altistuneet on tavoitettu ja he ovat karanteenissa. Keski-Suomessa tämä oli neljäs varmistettu tartunta.

Tiistaina varmistunut oli 40 tartuntaa eri puolelta maata. Näistä 30 oli todettu matkailijoilla, loput saatu kontaktissa matkalla olleeseen.

Helsingissä on aiemmin asetettu karanteeniin koululaisia Lauttasaaren ala-asteella ja Viikin normaalikoulussa.

Viikissä altistuneiden koululaisten karanteenin olisi tarkoitus päättyä myöhemmin keskiviikkona. Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoi aamulla, että hänen tietoonsa ei ole tullut, että kukaan Viikissä karanteenissa ollut olisi saanut uutta tartuntaa.

Ulkoministeriö kehottaa viruksen vuoksi nyt välttämään tarpeetonta matkustamista Iraniin, Italiaan, Kiinaan, Saksan Nordrhein-Westfalenin alueelle ja Itävallan Tirolin alueelle sekä osaan Etelä-Koreasta.

