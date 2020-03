Balinkottaraisen poikanen on nyt noin kuukauden vanha. Korkeasaaressa ei vielä tiedetä, onko se koiras vai naaras. Kuva: Annika Sorjonen / Korkeasaari Zoo

Yksi maailman uhanalaisimmista lintulajeista, balinkottarainen, on ensimmäistä kertaa saanut poikasen Korkeasaaren eläintarhassa.

Balinkottaraisia on elänyt kotiseudullaan Balin saarella vähimmillään vain muutamia yksilöitä. Laji on selvinnyt tarhakasvatuksen ja luontoonpalautusten ansiosta. Luonnonkanta on edelleen alle sata lintua, kertoo Korkeasaari tiedotteessaan.

”Linnut ovat taitavia laulajia, ja niitä on kerätty Balilla häkkilinnuiksi”, kertoo eläintenhoitaja Jari Pynnönen Korkeasaaren videolla.

Noin kuukauden ikäisen poikasen sukupuolta ei viedä tiedetä, mutta jos se on koiras, se siirretään toiseen tilaan. Pariskunnan koiras ei suvaitse toista koirasta läheisyydessään.

Balinkottaraisten pariskunta muutti Korkeasaaren trooppiseen taloon viime kesänä. Tuolloin Korkeasaaren koiraslintujen seuraksi tuli naaras, jota oli pidetty lemmikkinä. Naaraan valittua puolisonsa pari siirrettiin omaan lisääntymistarhaansa.

Haudonta alkoi tammikuussa, mutta kuoriutuneista kolmesta poikasesta kaksi menehtyi muutaman päivän ikäisenä. Kolmas poikanen onkin ollut vanhempiensa tarmokkaan ruokinnan kohteena.

”Iloksemme tämä pari on pärjännyt hyvin vanhempina, ja nyt uskallamme toivoa lisää poikueita. Käsinkasvatetulla naaraalla ei ollut emon mallia, joten tämä on vaatinut siltä opettelua”, sanoo kuraattori Ville Vepsäläinen.